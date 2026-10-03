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Sobayı yakarken alevler evi sardı

Bolu Aktaş Mahallesi'nde soba yakarken ateşin ev içine sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; tek katlı evde maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 22:33

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 22:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sobayı yakarken alevler evi sardı

Olayın gelişimi:

Bolu'nun Aktaş Mahallesi Aslan Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, ev sakini K.A. soba yakmak istediği sırada yakılan ateşin ev içine sıçraması sonucu alevler başladı. Evden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU’DA SOBA YAKMAK İSTEYEN KİŞİNİN YAKTIĞI ATEŞİN EVE SIÇRAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI. TEK KATLI...

BOLU’DA SOBA YAKMAK İSTEYEN KİŞİNİN YAKTIĞI ATEŞİN EVE SIÇRAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI. TEK KATLI EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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