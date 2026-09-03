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Soğucak'ta uzun soluklu altyapı yatırımı: 2 bin 820 metre yeni kanalizasyon hattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Soğucak'ta 2 bin 820 metre kanalizasyon hattı ile 61 muayene ve 60 parsel bacasını inşa edecek; yatırım 19,64 milyon TL.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Soğucak'ta uzun soluklu altyapı yatırımı: 2 bin 820 metre yeni kanalizasyon hattı

Çalışmanın kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'nde başlatılan çalışmada, bölgenin mevcut altyapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir kanalizasyon hattı inşası planlanıyor. Proje kapsamında 2 bin 820 metre yeni kanalizasyon hattı döşenecek; bunun yanı sıra 61 adet muayene bacası ve 60 adet parsel bacası imalatı gerçekleştirilecek. İşlerin planlı ve sistematik bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor ve uygulama sırasında altyapının uzun yıllar hizmet vermesi amaçlanıyor.

Projenin hedefi ve maliyeti:

Yatırımın toplam maliyeti 19 milyon 640 bin Türk Lirası olarak açıklandı. Projenin kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak, 'Aydınımızın dört bir yanında yatırım, proje, çalışma ve hizmetlerimizi eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. 17 ilçemizin tamamında hemşehrilerimizi yatırımlarımızla buluşturuyor, hizmetlerimize devam ediyoruz. Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Çalışmalar mesai mefhumu gözetmeksizin yürütülüyor; taşeron ekiplerin ve belediye birimlerinin koordinasyonuyla şantiye sahasında yoğun bir tempo sürdürülüyor. Yeni hatlar ve bacalar, bölgedeki altyapı kapasitesini artırarak özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek taşkın ve tıkanma risklerini azaltmayı amaçlıyor.

Vatandaşlar, projenin başlamasından memnun olduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu ve ekibine teşekkür etti. Yetkililer, iş takviminin ve uygulama planının belirlenen standartlara göre takip edileceğini, bakım ve işletme safhasında da benzer titizliğin süreceğini bildirdi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KUŞADASI’NIN SOĞUCAK MAHALLESİ’NDE BAŞLATILAN İLAVE...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KUŞADASI’NIN SOĞUCAK MAHALLESİ’NDE BAŞLATILAN İLAVE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 2 BİN 820 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILACAK. 19 MİLYON 640 BİN TL YATIRIM BEDELLİ PROJENİN KISA SÜREDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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