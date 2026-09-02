söğütlüde ayçiçeği üretimi genişliyor, 200 dönümden yaklaşık 60 ton bekleniyor

söğütlüde ayçiçeği ekimi umut verdi

Söğütlü beldesinde belediye öncülüğünde başlatılan çerezlik ayçiçeği üretimi bu yıl genişletilen ekim alanlarıyla dikkati çekiyor. Deneme amaçlı başlanan projede elde edilen olumlu verim, üretimin geçen yıla göre artırılmasına yol açtı. Hasat hazırlıkları devam ederken yetkililer sezon sonunda beldede yaklaşık 60 ton ürün alınmasının beklendiğini bildiriyor.

üretim alanı ve beklenen verim:

Belde sınırları içinde belediyeye ait atıl arazinin değerlendirilmesiyle başlayan çalışmalarda bu yıl toplam 200 dönüm alana ayçiçeği ekildi. Tarlardaki bitki gelişimi ve verim göstergeleri olumlu bulunuyor. Söğütlü Belediye Başkanı İsa Koç proje kapsamında geçen yıl dönüm başına ortalama 330-350 kilogram verim elde edildiğini, bazı alanlarda ise 400 kilograma kadar çıktığını aktardı. Erzincan tarafındaki uygulamalarla kıyaslandığında Kelkit Havzası koşullarının daha yüksek verim sağlama potansiyeli olduğu vurgulanıyor.

amaçlar ve bölgesel etkiler:

Projenin temel hedefi, Kelkit Havzası genelinde kuru yemişlik ay çekirdeği üretimini yaygınlaştırmak ve bölge tarımına alternatif gelir kaynakları kazandırmak. Belediyenin iki yıl süren deneme üretimini üstlenmesiyle çiftçilerin riski azaltıldı; böylece beş dönümlük küçük arazisi olan üreticilerin yeni ürüne yönelme olanağı doğuyor. Belediye, çiftçilere lojistik, tohum ve biçim desteği sağlama hazırlığında olduğunu belirtiyor.

Projenin sosyal boyutu da öne çıkıyor. Üretimin kadın çiftçilere iş imkânı sunması, traktör ve ekipmana sahip vatandaşlara ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Belediye yetkilileri, kuru fasulyemizle birlikte ay çekirdeğinin de bölgenin öne çıkan tarımsal ürünlerinden biri haline getirilmesini ve Kelkit markasının güçlenmesini amaçladıklarını ifade etti.

İlerleyen dönemde üretimin daha geniş alanlara yayılması ve farklı ürün alternatiflerinin de araştırılarak üreticilere sunulması planlanıyor. Şu anki göstergelerle bu yıl beklenen rekoltenin geçen yıla göre artacağı ve projenin bölge tarımını canlandırma potansiyelinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.

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