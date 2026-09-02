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Söğüt'te 745. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlık buluşması

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile Bilecik Valiliği Özel Kalem Müdürü Kaan Karcı, 11-12-13 Eylül'de düzenlenecek 745. Ertuğrul Gazi anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıklarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te 745. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenlikleri için hazırlık buluşması

Söğüt buluşması:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile Bilecik Valiliği Özel Kalem Müdürü Kaan Karcı bir araya gelerek, bu yıl 745’incisi düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi hazırlık sürecini ele aldı. Görüşmede şenlik takvimi ve organizasyonun genel çerçevesi değerlendirildi.

Hazırlık sürecinin değerlendirilmesi:

İkili, 11-12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlikler için yürütülen hazırlıkları gözden geçirip, program akışı ve koordinasyon konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda öncelikli hedefin şenliklerin sağlıklı ve düzenli biçimde gerçekleştirilmesi olduğu vurgulandı.

Program ve takvim üzerine görüş alışverişi:

Yapılan görüşmede, etkinlik programına ilişkin ayrıntıların netleştirilmesi ve yürütülecek hazırlıkların son durumunun takip edilmesi kararlaştırıldı. Söğüt’teki ilgili birimlerin eşgüdümüyle şenliklerin planlandığı şekilde ilerlemesi amaçlanıyor.

SÖĞÜT ŞENLİKLERİ ÖNCESİ BİR ARAYA GELDİLER

SÖĞÜT ŞENLİKLERİ ÖNCESİ BİR ARAYA GELDİLER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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