Bilecik'te mali işler birimindeki personele teşekkür belgesi verildi

Başarı belgesi takdimi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, kurum içi özveri ve verimliliği ödüllendirme amacıyla başarılı personele teşekkür belgesi takdim edildi. Törende vurgu, mali süreçlerde gösterilen titizlik ve ekip çalışmasına yapılan katkılar üzerine yapıldı.

törenin ayrıntıları:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan tarafından gerçekleştirilen takdimde, özellikle Mali İşler ve Muhasebe Biriminde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi. İlhan, çalışanların özverili çalışmalarına dikkat çekti ve teşekkürlerini iletti.

müdürün mesajı:

İl Müdürü İlhan, belgeyi takdim ederken personelin emek ve gayretine vurgu yaparak, "Emek ve gayretlerinden dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. Açıklamada, bu tür takdirlerin kurum içi motivasyonu artırma ve hizmet kalitesini güçlendirme amaçlı olduğu belirtildi.

Verilen teşekkür belgesinin, benzer özveriyi gösteren diğer birimlere de örnek teşkil etmesi ve kurum içi dayanışmayı pekiştirmesi bekleniyor.

BAŞARILI PERSONELE BAŞARILI BELGESİ