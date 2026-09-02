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Mezarlığın sessiz sakinleri: Baran Aladağ'ın sincapsever dokunuşu

Çanakkale Şehir Mezarlığı çalışanı 41 yaşındaki Baran Aladağ, her sabah fındık, fıstık ve cevizle beslediği yaklaşık 50 sincapla sıcak bir bağ kurdu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Emre Koç

Mezarlığın sessiz sakinleri: Baran Aladağ'ın sincapsever dokunuşu

Mezarlığın maskotları ve onları besleyen görevli:

Çanakkale Şehir Mezarlığı'nda görev yapan 41 yaşındaki Baran Aladağ, mezarlıkta yaşayan yabani sincaplarla kurduğu ilişkiyle dikkat çekiyor. Başlangıçta iki sincabı besleyerek ilgi gösteren Aladağ’ın zamanla yakınlaştığı hayvanların sayısı yaklaşık 50'ye ulaştı. Sincaplara verdiği isimler arasında Boncuk, Can, Yiğit, Zeytin ve Badem bulunuyor.

Başlangıç ve büyüme:

Aladağ, hikâyenin nasıl başladığını şöyle anlatıyor: "Ben sincaplar yesin diye mezarların üstüne fındık, fıstık bırakırdım. Sonra yakınlık duymaya başladılar. Yakınlık duyunca beslemeye başladım." Bu düzenli besleme ve zaman içinde kurulan güven, iki sincapla başlayan sürecin onlarca hayvana yayılmasını sağladı. Bugün sincaplar mezarlığın göze çarpan sakinleri, ziyaretçilerin ilgisini çeken bir görüntü oluşturuyor.

Günlük rutin ve destek:

Aladağ her sabah erkenden gelerek fındık, fıstık ve ceviz ile sincapları besliyor. Görevini tamamladıktan sonra da onlarla vakit geçirmeye devam ediyor. Çalıştığı birim Cenaze İşleri Müdürlüğü olarak belirtiliyor. Sincaplarla kurduğu bağ sosyal medyada paylaşılınca yerli ve yurtdışından da insanlar mezarlığı ziyaret etmeye başladı; bazı hayırseverler yiyecek getiriyor, destek verenler arasında Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de bulunuyor.

Ziyarete gelen vatandaşlar Aladağ’ın sincaplarla olan ilişkisini görünce şaşırıyor ve fotoğraf çekiyor. Aladağ, aldığı yorumların olumlu olduğu kadar eleştirel yaklaşımlar da içerdiğini söylüyor: "Herkes nasibine geliyor." Sosyal medyanın etkisiyle uzaktan gelip sincapseverleri görmek isteyenlerin sayısı arttı; bu da mezarlığın beklenmedik bir şekilde toplumsal ilgi odağı haline gelmesine yol açtı.

Baran Aladağ’ın örnek davranışı, şehir mezarlıklarında doğayla kurulan hassas dengeyi ve insanın küçük bir iyiliğinin nasıl geniş yankı yaratabileceğini gösteriyor. Mezarlığın sakinleri haline gelen sincaplar, hem yeşil alanın canlılığını koruyor hem de ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

Çanakkale&#039;de mezarlık görevlisinin sincaplarla kurduğu dostluk görenlerin içini ısıttı

Çanakkale'de mezarlık görevlisinin sincaplarla kurduğu dostluk görenlerin içini ısıttı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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