Sokakta çöken kanser hastası, Kocaeli'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

olayın gelişimi

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürürken aniden fenalaşarak yere düşen kişinin kanser hastası olduğu öğrenildi.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaş, ileri tedavi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

hastanedeki müdahaleler ve sonuç:

Hastanede tedavi altına alınan vatandaş için yürütülen tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE SOKAKTA FENALAŞARAK YERE DÜŞEN KANSER HASTASI BİR VATANDAŞ, AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.