Söke'de düşen kulak küpeleri için zamanlı başvuru çağrısı

Söke'de küpe yenileme çalışmaları sürüyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki büyükbaş hayvanlarda düşen kulak küpelerinin yeniden takılması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasının hayvan sağlığı, izlenebilirlik ve gıda güvenliği açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Neden önemli?:

Müdürlüğün bilgilendirmesinde, kulak küpesi olmayan hayvanların tespit, takip ve sağlık müdahalelerinin zorlaştığına dikkat çekildi. Bu durumun hem üretici hem de tüketici açısından izlenebilirlik ve güvenlik zaafiyeti oluşturduğu belirtildi. Yetkililer, kaybolan küpelerin gecikmeden yenilenmesinin sistem bütünlüğü için şart olduğunu ifade etti.

Üreticilere uyarı ve uygulanacak kuralar:

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, herhangi bir nedenle kulak küpesi düşen büyükbaş hayvanların sahiplerinin vakit kaybetmeden ilgili birimlere başvurması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, kulak küpesi bulunmayan hayvanların işletmeden çıkarılamayacağı, nakledilemeyeceği, hayvan pazarlarına alınmayacağı ve mezbahalarda kesiminin gerçekleştirilemeyeceği hatırlatıldı.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel uygulamasına göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren düşen kulak küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama numarasını taşıyan yeni küpe uygulanacağı kaydedildi. Müdürlük, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için hayvanlarını düzenli kontrol etmeleri ve düşen küpeler için zaman kaybetmeden başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA DÜŞEN KULAK KÜPELERİNİN YENİDEN TAKILMASI KONUSUNDA YETİŞTİRİCİLERİ UYARDI.