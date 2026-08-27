Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,2107 +0,03%
Bist 14.621,30 +0,07%
Altın Gram 7.200,60 +0,00%
EUR/USD 1,1658 +0,00%
Brent Petrol 85,77 -1,35%
--°

Söke'de düşen kulak küpeleri için zamanlı başvuru çağrısı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, düşen büyükbaş kulak küpelerinin aynı tanımlama numarasıyla vakit kaybetmeden yenilenmesini istedi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de düşen kulak küpeleri için zamanlı başvuru çağrısı

Söke'de küpe yenileme çalışmaları sürüyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki büyükbaş hayvanlarda düşen kulak küpelerinin yeniden takılması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasının hayvan sağlığı, izlenebilirlik ve gıda güvenliği açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Neden önemli?:

Müdürlüğün bilgilendirmesinde, kulak küpesi olmayan hayvanların tespit, takip ve sağlık müdahalelerinin zorlaştığına dikkat çekildi. Bu durumun hem üretici hem de tüketici açısından izlenebilirlik ve güvenlik zaafiyeti oluşturduğu belirtildi. Yetkililer, kaybolan küpelerin gecikmeden yenilenmesinin sistem bütünlüğü için şart olduğunu ifade etti.

Üreticilere uyarı ve uygulanacak kuralar:

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, herhangi bir nedenle kulak küpesi düşen büyükbaş hayvanların sahiplerinin vakit kaybetmeden ilgili birimlere başvurması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, kulak küpesi bulunmayan hayvanların işletmeden çıkarılamayacağı, nakledilemeyeceği, hayvan pazarlarına alınmayacağı ve mezbahalarda kesiminin gerçekleştirilemeyeceği hatırlatıldı.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel uygulamasına göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren düşen kulak küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama numarasını taşıyan yeni küpe uygulanacağı kaydedildi. Müdürlük, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için hayvanlarını düzenli kontrol etmeleri ve düşen küpeler için zaman kaybetmeden başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA DÜŞEN KULAK...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA DÜŞEN KULAK KÜPELERİNİN YENİDEN TAKILMASI KONUSUNDA YETİŞTİRİCİLERİ UYARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaylanın 250-300 yıllık gölgesi: Elbistan'daki dev kavak ağacı
images

Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı
images

Gölette düşen su seviyesi yaşamı kısıtladı: Çerkezmüsellim'de balık ölümleri
images

Saimbeyli'de kavurucu sıcakta yol çalışması, başkan işçilerle bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vezirçiftliği'ne yeni bir simge: Gazze Şehitleri Camii ibadete hazırlanıyor

Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı

Sessizliğe mahkum Ayşegül'ün umut bekleyişi: 220 bin liralık cihaz için çağrı

Zafer bayramı'nda kent içi ulaşımda düzenleme: İZBAN ücretsiz, diğer hatlar yarı fiyat

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı