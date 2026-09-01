Soma'da fren arızası iddiası: otomobil AK Parti ilçe binasına girip toplantı salonunda durdu

Soma'da parti binasına araç girdi

Manisa'nın Soma ilçesinde park halindeki bir araç, freninin boşaldığı iddia edilerek kontrolünü kaybetti ve AK Parti İlçe Başkanlığı binasına girdi. Olay, Namazgah Mahallesi Nazım Usluoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

kaza anı ve binaya giriş:

Edinilen bilgiye göre, 10 ADU 854 plakalı otomobilin sürücüsü O.A., binanın önündeki park alanından hareket ederken araç bir anda kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen otomobil, parti binasının camlarını kırarak içeri daldı ve bir süre ilerledikten sonra toplantı salonunda durabildi.

müdahale, yaralı ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün ilk ifadesinde, aracın freninin tutmadığını belirttiği öğrenildi.

Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı; yetkililer, kazanın kesin nedenini tespit etmek için inceleme yapıyor.

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE FRENİNİN BOŞALDIĞI İDDİA EDİLEN BİR OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASINA GİRDİ. TOPLANTI SALONUNA KADAR GİREN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.