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Somuncu Baba çilehanesi için mecliste harekete geçildi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas Akçakaya'daki Somuncu Baba Çilehanesi ve yeraltı galerilerinin korunup turizme kazandırılmasını TBMM'ye taşıdı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Somuncu Baba çilehanesi için mecliste harekete geçildi

TBMM'ye sunulan yazılı soru önergesi:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas ilçesi Akçakaya Mahallesi'ndeki Somuncu Baba Çilehanesi ile çevresinde yer alan kaya oyma yapılar, yeraltı galerileri ve tünellerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması için TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

Önergede, söz konusu yapıların bakımının gerçekleştirilmesi, ziyaretçilere açık tutulması, rehberlik ve bilgilendirme hizmetlerinin sağlanması ile bu tür yeraltı yapılarının korunmasına yönelik hangi adımların atılacağı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtına sunulması istendi.

Koruma ve ziyarete açılma talepleri:

Ersoy, önergede Somuncu Baba Çilehanesi ile çevresindeki tarihî dokunun korunarak ziyarete hazır hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı. Talebe göre; bakım-onarım çalışmaları, güvenlik ve bilgilendirme altyapısı ile rehberlik hizmetlerinin planlanması gerekiyor. Önergede ayrıca kaya oyma mekanlar ve yeraltı galerilerinin saptanıp korunması için yapılacak çalışmalar soruldu.

bölge turizmine ilişkin beklentiler:

Milletvekili Ersoy, Somuncu Baba'nın manevi mirası ile Akçakaya'nın tarihî dokusunun birlikte değerlendirilerek bölgenin kültür ve inanç turizminde güçlendirilmesini ve Kayseri'nin turizm güzergâhlarına dahil edilmesini amaçladıklarını belirtti. Sosyal medya paylaşımında konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Ersoy, koruma ve tanıtım çalışmalarının hızlandırılması yönündeki beklentiyi TBMM gündemine taşıdıklarını yazdı.

Sunulan önergeye verilecek cevap ve Bakanlığın izleyeceği yol, bölgedeki koruma ihtiyacı ile turizm planlaması arasındaki denge açısından belirleyici olacak.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, TALAS İLÇESİ AKÇAKAYA...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, TALAS İLÇESİ AKÇAKAYA MAHALLESİ’NDE BULUNAN SOMUNCU BABA ÇİLEHANESİ İLE KAYA OYMA YAPILAR, YERALTI GALERİLERİ VE TÜNELLERİN KORUNARAK TURİZME KAZANDIRILMASI AMACIYLA TBMM BAŞKANLIĞINA YAZILI SORU ÖNERGESİ SUNDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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