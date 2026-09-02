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Taklit karşısında kahkahalara boğulan başkan Yazıcıoğlu

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medyada sesiyle tanınan Mahmut Can Karadağ'ı ağırladı; taklidi izleyince kahkahalar yükseldi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:11

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Caner Şahin

Taklit karşısında kahkahalara boğulan başkan Yazıcıoğlu

eğlenceli karşılaşma:

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medyada sesi ve konuşma üslubuyla dikkat çeken Mahmut Can Karadağ'ı belediyede kabul etti. Karadağ, Yazıcıoğlu'nun konuşma tarzını ve ses tonunu taklit ederek buluşmada canlı performans sergiledi.

Taklidi dikkatle dinleyen Başkan Yazıcıoğlu, benzerlik karşısında kendini tutamayarak kahkahalara boğuldu. Karadağ'ın daha önce paylaştığı videoları başkanın cep telefonundan izlemesi, sohbetin samimi ve neşeli bir havada geçmesine zemin hazırladı.

kayıtlarda paylaşılan anlar:

Buluşmada kaydedilen görüntülerde Karadağ'ın taklidi sürdürdüğü, Yazıcıoğlu'nun zaman zaman aynı ifadelerle karşılık verdiği görülüyor. Ortaya çıkan diyaloglar ve tebessümler, iki isim arasındaki uyumu gözler önüne serdi.

Sosyal medyada "Tek ses, iki başkan" notuyla paylaşılan bu renkli buluşma, kısa sürede ilgi gördü ve kullanıcıların beğenisini topladı. Etkileşimdeki paylaşımlar, toplantının yerel basın ve sosyal platformlardaki yankısını artırdı.

ne anlama geliyor:

Bu tür buluşmalar, siyasetçilerin halkla kurduğu samimi iletişimin farklı bir yansıması olarak değerlendirildi. Başkanın taklitleri gülerek karşılaması, hem konuşma üslubunun tanınabilirliğini hem de sosyal medyanın gündem oluşturmadaki etkisini ortaya koydu.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI SES TAKLİDİYLE İLGİ GÖREN...

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI SES TAKLİDİYLE İLGİ GÖREN MAHMUT CAN KARADAĞ’I AĞIRLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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