Yeşilyurt belediyesi hafta sonu vezne düzenlemesi

Yeşilyurt Belediyesi, emlak, çevre, temizlik ve ilan reklam vergilerinde son günün 30 Kasım olması dolayısıyla vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla veznelerini hafta sonu da hizmete açıyor.

Hafta sonu çalışma saatleri:

Gelirler Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri, Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası'ndaki vezneler 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yetkililer, mükelleflerin son güne bırakmadan ödemelerini gerçekleştirmelerini istedi.

Ödeme kanalları ve uyarı:

Açıklamada ayrıca ödemelerin sadece belediye veznelerinden değil, banka hesapları aracılığıyla, www.yesilyurt.bel.tr internet adresinden ve e-Devlet üzerinden de yapılabileceği vurgulandı. Gelirler Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların 30 Kasım tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Belediye, hafta sonu hizmetiyle yoğunluğun azaltılmasını ve vergi mükelleflerinin mağduriyet yaşamamasını hedefliyor; vatandaşlara işlemlerini erkenden tamamlamaları hatırlatıldı.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ VEZNELERİ HAFTA SONU DA HİZMET VERECEK