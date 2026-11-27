Kura Nehri kısmen buz tuttu

Ardahan'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Kura Nehrinin yüzeyinin bazı kesimlerinde ince buz tabakaları oluştu. Akıntının etkili olduğu alanlarda tamamen donma görülmezken, kıyı bölgelerinde buzlaşma belirginleşti.

soğuk hava yerel ölçümler:

Kent merkezinde gece sıcaklığı sıfırın altında 15,6 dereceye kadar inerken, Göle ilçesinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi. Bu sert soğuk, nehrin yüzeyinde buz oluşumunu hızlandırdı.

buz parçalarının hareketi:

Nehir yüzeyinde oluşan ince buz tabakaları, akıntının etkisiyle birbirinden ayrılarak sürüklendi ve su üzerinde hareket ederek farklı görüntüler ortaya çıkardı. Birbirinden ayrılan buz parçaları nehir boyunca ilerleyerek adeta küçük yüzen buzullar izlenimi verdi; kıyıya yakın ve akıntının yavaş olduğu bölümlerde buzlanma daha belirgindi.

ARDAHAN'DA SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, KURA NEHRİ'NİN YÜZEYİ KISMEN BUZ TUTTU.