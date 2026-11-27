İzmit'in tarihi mekanları çağları bir araya getirdi

Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde açılan "Gez Çiz Yaz İzmit" sergisi, Antik Nikomedia'dan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan kentin tarihini günümüze taşıdı. Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği tarafından "İzmit’te Bir Mekan, İki İz Bırakan" temasıyla hazırlanan etkinlikte 18 sanatçı 13 farklı disiplinde ürettikleri 21 eserle ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Sergide dikkat çeken buluşmalar:

Sergideki eserlerde kent hafızası, yerel tarih ve evrensel figürler yan yana getirildi. Öne çıkan kompozisyonlardan biri Canfeda Kethüda Hatun Çeşmesi önünde Canfeda Hatun ile Kraliçe Elizabeth'in birlikte resmedildiği çalışma olurken, başka bir eserde İzmit’te ilk kâğıt fabrikasını kuran Mehmet Ali Kâğıtçı, Yeni Cuma bağlamında Mimar Sinan ile birlikte tasvir edildi. Ayrıca Sokrates, Frida Kahlo, Michelangelo, Leonardo da Vinci ve kurgusal karakter Rocky Balboa gibi dünyaca tanınan isimler; Diokletianus, Karamürsel Alp, Akçakoca Bey ve Mimar Sinan gibi kent tarihine tutunan figürlerle eşleştirildi. Eserlerde karikatür, illüstrasyon, dijital manipülasyon, minimal öykü, mizah yazısı ve şiir gibi çeşitli anlatım biçimleri kullanıldı.

Projenin amacı ve gelecek planları:

Art Nicomedia Başkanı Akın Ülkü Sevinç, projenin 2019'dan beri sürdüğünü ve bu yılki temanın seçilmesindeki hedefin İzmit'in tarihi bilinirliğini artırmak olduğunu vurguladı. Sevinç, eserlerle kentin antik dönemden Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan katmanlarının katman katman tanıtıldığını belirtti. Proje ekibi, önce Türkiye içinde farklı şehirlerde sergileme, ardından yurt dışındaki organizasyonlarla İzmit tarihini taşıma hedefini açıkladı.

İzmit'in mirası ve sergideki bağlamı:

İzmit'in bulunduğu antik Nikomedia, Diokletianus döneminde 3. yüzyılın sonlarında imparatorluğun doğudaki başkentlerinden biri olmuş; kentin Roma dönemine ait mimari kalıntıları Çukurbağ Mahallesi'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan sütun başları, mermer parçalar ve kabartmalar arasında yer alıyor. Bu eserler ve Roma dönemi heykel, büst, kandil, cam eser ve sikkeler Kocaeli Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda sergileniyor.

Osmanlı döneminde kent; cami, külliye, han, hamam ve çeşmelerle yeniden şekillendi. İzmit'in önemli Osmanlı yapıları arasında Orhan Cami, 1579'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen Pertev Paşa Külliyesi ve Canfeda Kethüda Hatun Çeşmesi bulunuyor. 1901'de Sultan II. Abdülhamid anısına yaptırılan İzmit Saat Kulesi de kentin simgeleri arasında yer alıyor.

Cumhuriyet döneminde İzmit, 16 Ocak 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Kasr-ı Hümayun'da İstanbul basınından gazetecilerle yaptığı toplantıya ev sahipliği yaptı. Sanayileşme sürecinde 1936'da açılan SEKA Kâğıt Fabrikası, dönemin önemli bir sanayi yatırımı olarak öne çıktı; bugün bu miras SEKA Kâğıt Müzesi olarak korunuyor.

Sergi, kentin somut ve soyut mirasını sanatın diliyle buluşturarak hem yerel hafızayı canlı tutmayı hem de İzmit'in tarihsel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. 25 Kasım'da açılan sergi, farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yorumları ziyaretçilere sunuyor.

ANTİK NİKOMEDİA'DAN OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİNE UZANAN İZMİT'İN TARİHİ MİRASI, SANATÇILARIN ÖZGÜN YORUMLARIYLA YENİDEN CANLANDI. ESERLERDE CANFEDA HATUN İLE KRALİÇE ELİZABETH, MEHMET ALİ KÂĞITÇI İLE MİMAR SİNAN GİBİ FARKLI DÖNEMLERDEN İSİMLER BİR ARAYA GETİRİLDİ.