Son saniyelerde kapılar kapandı, yalınayak gelen aday KPSS'yi kaçırdı

Antalya'da KPSS yoğunluğu ve sınav akışı:

Türkiye genelinde milyonlarca memur adayının katılımıyla yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, ÖSYM takvimi doğrultusunda Antalya'da da yoğun bir gündeme sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde kalabalık bir hareketlilik oluştu; adaylar salonlara yerleşmek için sıraya girdi, aileler ise okul bahçelerinde hooplayarak bekledi.

Yalınayak koştu, saniyelerle kaçırdı:

Son dakika yetişmeye çalışan adaylardan Baran Bayraklı, elinde terlikle yalınayak koşarak geldiği sınav merkezinde kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişemedi. Nefes nefese geldiği sırada sınav kapılarının kapandığını gören Bayraklı, çevredeki vatandaşların uzattığı suyu içip dinlenirken, "Spor yapmış olduk. Seneye tekrar gireriz artık" dedi. Olay, sınav merkezinde kısa süreli bir hareketlenmeye neden oldu ve Bayraklı bir süre dinlendikten sonra alandan ayrıldı.

Velilerin beklentileri ve sınav heyecanı:

Sınav merkezleri önünde çocuklarının geleceği için bekleyen aileler de yoğun duygular yaşadı. Bekleyenler arasında yer alan Elvan Eren, oğlunun geçmişte diyetisyenlik eğitimi aldığını ve KPSS'ye sıkı hazırlandığını belirterek, "Oğlum diyetisyenlik mezunu, KPSS’ye sıkı hazırlandı. Girdi bakalım sonuç ne olacak. Daha önceden deneyimi var, ama sadece çocuğumuz değil bizlerde her defasında ilk kez giriyormuş gibi heyecan yaşadık aile olarak. İyi bir puan alıp Antalya’ya atanmasını istiyoruz. Devletine, milletine faydalı bir diyetisyen olarak sağlık alanında hizmet vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayhan Eren ise sınav maratonunun sürdüğünü vurgulayarak, "Oğlumuz bu sene tekrar bir sınav denemesi yapacak. İnşallah iyi bir puan alır. Gönlüne göre iyi bir yere atanması, çalışmak nasip olur. Sınav heyecanı yıllardır devam ediyor. Lise, üniversite, KPSS bu sınav maratonu hiçbir zaman bitmeyecek, devam edecek. Hayatın tamamı bir sınav, her aşamada başarılı olması için mutlaka bir çaba göstermesi gerekiyor" dedi. Bekleyenler arasında konuşan Ali Sarıca ise, "Tabi ki onun da bir beklentisi var, ama her şeyin hayırlısı diyelim. Tüm çocuklarımıza başarılar dilerim" sözleriyle adaylara destek verdi.

Antalya'daki oturumlarda yaşanan bu ve benzeri anlar, sınav günlerinin hem adaylar hem aileler için ne kadar yüksek bir gerilim barındırdığını gösterdi. ÖSYM tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda kapıların kapanma saatlerine uyulurken, birçok aday erken saatlerde sınav merkezinde yerini aldı; buna karşın son dakikaya kalanlar için zaman zaman hüzünlü anlar yaşandı.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMU ÜLKE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ ANTALYA'DA DA HAREKETLİLİĞE SAHNE OLDU. BİR ADAY ELİNDE TERLİĞİ YALIN AYAK KOŞARAK GELDİĞİ SINAVI SANİYELERLE KAÇIRDI.