Geliş ve karşılama:
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşı, Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi.
Kaza ve kayıplar:
Eğitim amaçlı havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopter, Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Kazada toplam 5 asker şehit oldu.
Cenaze töreni ve defin:
Şehit Erarslan'ın naaşı, Eskişehir'deki törenin ardından Kayseri'ye ulaştırıldı. Cenaze, İkindi namazını müteakip Kalemkırdı Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Kartal Askeri Şehitliği'ne defnedilecek.
Şehit Erarslan'ın naaşı memleketi Kayseri'ye geldi
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