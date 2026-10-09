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Sonbahar Topçam yaylasında renkli bir gösteriye dönüştü

Tokat'ta bin 600 rakımlı Topçam Yaylası, sonbaharda yeşil, sarı ve turuncu tonlarına bürünerek fotoğrafçıların cep telefonu ve dronla ilgisini çekti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbahar Topçam yaylasında renkli bir gösteriye dönüştü

Sonbaharın paleti yaylada:

Tokat'ta, bin 600 rakımlı Topçam Yaylası sonbaharın etkisiyle ormanlık alanlarında yeşil, sarı ve turuncu tonlarını bir arada sergiledi. Ağaçların yapraklarında başlayan renk değişimi, yaylayı geniş bir palete dönüştürdü.

Manzara ve hava çekimleri:

Yaylayı çevreleyen ormanlık yamaçlar ve ağaçların arasından kıvrılarak ilerleyen yollar, özellikle havadan kayıtlarla dikkat çekti. Yaylaya çıkan amatör doğa fotoğrafçıları, cep telefonlarıyla doğadan detaylar çekerken, dronlarla da bölgedeki renk geçişlerini havadan görüntüledi.

Renklerin oluşturduğu görsel kontrast:

Görüntülerde, yeşil kalan ağaçlarla yaprakları sararan ağaçların yan yana oluşturduğu zengin renk çeşitliliği öne çıktı. Kış aylarında da görsel şölen sunan yaylada sonbahar manzarası, bölgenin yıl içindeki estetik döngüsünü tamamlayan bir kare oluşturdu.

TOKAT’TA BİN 600 RAKIMLI TOPÇAM YAYLASI, SONBAHARLA BİRLİKTE YEŞİL VE SARININ FARKLI TONLARINA...

TOKAT’TA BİN 600 RAKIMLI TOPÇAM YAYLASI, SONBAHARLA BİRLİKTE YEŞİL VE SARININ FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ. YAYLA DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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