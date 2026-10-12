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Sorgun'da palyatif bakım genişliyor: servis 32 yatakla hizmet verecek

Sorgun Devlet Hastanesi palyatif servisi 16 yatak ekleyerek kapasitesini 32'ye çıkardı; multidisipliner ekip evde bakım ve yoğun bakım sonrası hastalara destek sağlıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:59

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 11:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sorgun'da palyatif bakım genişliyor: servis 32 yatakla hizmet verecek

Sorgun'da palyatif bakım genişliyor: servis 32 yatakla hizmet verecek

Sorgun Devlet Hastanesi, kronik hastalık, yoğun bakım sonrası bakım ihtiyacı ve evde bakım zorluğu yaşayan hastalara yönelik palyatif bakım kapasitesini artırdı. Mevcut yüzde 90-95 dolulukla çalışan 16 yataklı servise 16 yatak daha eklenerek toplam kapasite 32 yatak oldu. Hastane, bölgedeki artan talebe yanıt vererek hasta ve yakınlarına daha kapsamlı bir bakım sunmayı hedefliyor.

servis kapasitesinin artırılması:

Başhekim Uz. Dr. Ümit Öztürk artışın gerekçesini, palyatif servisin yoğun bakımdan servislere geçişleri kolaylaştırmak ve eve nakil süreçlerini desteklemek için kurulduğu şeklinde özetledi. Mevcut 16 yatağın yüksek doluluğu nedeniyle yeni bir bölüm açılarak kapasitenin 32 yatağa çıkarıldığını belirtti.

hasta ve refakatçi deneyimleri:

Refakatçi Ali Demirdağ, eşi yüksek tansiyona bağlı felç geçirdiği için 7 aydır serviste kaldıklarını ve ekipten memnun olduklarını aktardı. Demirdağ, gece gündüz hizmet veren fedakar bir ekip olduğunu, tedavi ve bakım süreçlerinde ilerleme gördüklerini ifade etti. Bir diğer refakatçi Halide Değerli ise eşinin yatak yarasıyla geldiğini, doktorların müdahalesiyle iyileşme sağlandığını ve başhekim ile doktorlara teşekkür ettiklerini söyledi. Değerli ailesinden Sefer Değerli ve şehit oğlu Ferhat Değerli isimleri korunarak bildirildi.

tedavi yaklaşımı ve ekip:

Palyatif Servisi sorumlusu Anestezi Uzmanı Doktor Ömer Furkan Özdemir servise genellikle felçli, Alzheimer hastaları ve yoğun bakımdan eve hazırlık sürecindeki hastaların alındığını belirtti. Hastalara fizik tedavi, beslenme desteği, ağrı yönetimi ve günlük yaşam aktivitelerinde destek sağlandığını vurguladı. Özdemir, mevcut yataklar dolu olmasına rağmen hâlâ dışarıda sıra bekleyen hastalar bulunduğunu; evde bakım zorlukları nedeniyle yatalak hasta sayısının arttığını aktardı.

Palyatif Bakım Birim Sorumlusu Hemşire Nuray Kaya ise servisin multidisipliner çalıştığını; sosyolog, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen gibi profesyonellerin ortak yaklaşımla hasta bakımında yer aldığını söyledi. Bu yapı sayesinde hem tıbbi hem sosyal desteklerin eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

Hastanenin kapasite artışı, bölgedeki kronik ve bakım gerektiren hasta yükünü hafifletmeyi ve evde bakımın güç olduğu durumlarda daha güvenli bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Yeni yataklarla birlikte servis, bölgedeki talebe daha geniş ölçüde yanıt verme hedefinde.

SORGUN DEVLET HASTANESİ, KRONİK HASTALIĞI BULUNAN, YOĞUN BAKIM SONRASI BAKIMA İHTİYAÇ DUYAN VE...

SORGUN DEVLET HASTANESİ, KRONİK HASTALIĞI BULUNAN, YOĞUN BAKIM SONRASI BAKIMA İHTİYAÇ DUYAN VE EVDE BAKIM ZORLUĞU ÇEKİLEN HASTALAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN PALYATİF BAKIM SERVİSİ’NİN KAPASİTESİNİ ARTIRDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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