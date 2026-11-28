olayın gelişimi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Bolu Yedigöller bölgesinde meydana gelen olayın ayrıntıları inceleniyor. Olayda, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüs, dün dönüş yolunda çamura saplanarak mahsur kaldı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları saatler süren çalışmaların ardından sonuç verdi ve ekipler toplamda 13 kişiye sağ salim ulaştı. Kurtarma çalışmaları yerel ekipler ve ilgili birimler tarafından yürütüldü.

soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından sosyal medya platformlarında yayılan içerikleri de takip etmeye aldı. Paylaşılan içeriler arasında, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek, kamu düzenini tahrik edebilecek ve gerçeğe aykırı iddialar içeren yayınlar olduğu tespit edildi.

Bu tür yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi paylaşan, yönlendirme yapan veya halkı tahrik edebilecek içerikler üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında resen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Soruşturma, paylaşımların içeriği ve yayılma biçimi doğrultusunda yürütülecek.

Bolu’da mahsur kalan çocuklara ilişkin yanıltıcı bilgi paylaşan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı