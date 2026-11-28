MLS araştırmasının sonuçları:

MLS Araştırma tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen 9 araştırmanın verileri doğrultusunda hazırlanan Kasım 2026 dönemine ait değerlendirmede, yerel yöneticilerin başarı oranları kategori bazında açıklandı.

Araştırma kapsamında büyükşehir belediye başkanları, büyükşehir ilçe belediye başkanları ve il belediye başkanları ayrı kategorilerde değerlendirildi. Çalışma, 2026 içindeki dokuz ayrı saha araştırmasının sonuçlarını bir araya getirerek genel bir başarı sıralaması oluşturdu.

Çerçioğlu'nun performansı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, araştırma sonuçlarında yüzde 60,2 başarı oranı ile büyükşehir belediye başkanları kategorisinde birinci sırada yer aldı. Bu oran, büyükşehirler arasında en yüksek başarı puanı olarak kayda geçti.

Sonuç, Çerçioğlu'nun görev sürecinde vatandaş nezdinde algılanan performansının güçlü olduğunu gösteriyor; ancak sıralamanın saha çalışmalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu unutulmamalıdır.

Kapsam ve değerlendirme notu:

Açıklanan veriler, MLS Araştırma'nın 2026 içindeki dokuz araştırmasının ortak değerlendirmesine dayanıyor ve Kasım 2026 dönemine ait sonuçları yansıtıyor. Sıralama, farklı büyüklükteki belediyeleri ayrı kategorilerde ele alarak karşılaştırma yapmayı amaçlıyor.

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