Sosyal medyada paylaştığı gösterinin bedeli: 246 bin lira ceza

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeyken motosikletinin önünü kaldırıp akrobatik hareketler yapan sürücünün anları, sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet ekiplerinin incelemesine takıldı. Görüntüler sonucunda tespit edilen kişi yakalanarak hem idari hem adli soruşturmayla karşılaştı.

olayın ortaya çıkışı ve tespit süreci:

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan tehlikeli sürüş görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosikletin önünü kaldırdığı ve bu görüntüleri hesabından yayımladığı belirlendi. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen 19 yaşındaki H.E.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

uygulanan cezalar ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında sürücüye, "motosikleti akrobatik hareketler yaparak kullanmak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" maddelerinden idari işlem uygulandı. Toplam tutarı 246 bin TL olan para cezası kesilirken, olayda kullanılan motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E.T., trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Olay, sosyal medyada paylaşılan tehlikeli sürüşlerin yetkililer tarafından takip edildiğini ve ağır idari yaptırımlarla karşılaşılabileceğini bir kez daha gösterdi.

ARNAVUTKÖY