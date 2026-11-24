Selçuk İnan'ın değerlendirmesi:

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe karşılaşmasında uyguladıkları oyun planı ve Matej Maglica tercihinin perde arkasını açıkladı. Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan İnan, takımın saha içindeki kolektif performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve alınan sonucun önemine vurgu yaptı.

maglica tercihi ve hazırlık süreci:

İnan, Maglica kararının tek başına alınmadığını, takım içindeki form grafikleri ve rakip analizleri doğrultusunda şekillendiğini söyledi. Oyuncunun gol atmasına da değinen İnan, Emir Ortakaya'nın performansını da eksik bırakmayarak tüm oyuncuların takımın parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca teknik direktör, planlarını şöyle özetledi: "Matej’i Lukaku ya da Vedat’la eşleştirmek önemli planlarımızdan biriydi. Maç eksiği vardı, onu hazırladık." Bu ifadeyle İnan, haftalık çalışma programı içinde Maglica ile bu roller üzerine çalışıldığını ve oyuncunun sahadaki katkısının planlı olduğunu belirtti.

fenerbahçe maçında takım oyunu ve atmosfer:

Karşılaşmada takımın genel performansından memnun olduğunu aktaran İnan, "Taraftarımızla, oyuncularımızla hep beraber iyi bir maç çıkardık" ifadelerini kullandı. Maçın sonundaki golden sonra bir burukluk yaşanmış olsa da teknik adam, maçtan alınan sonucun önemli olduğunu ve takımın kolektif oyun anlayışındaki gelişmeyi öne çıkardı.

çorum deplasmanı hedefleri ve rakip analizi:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak Çorum FK mücadelesine ilişkin de konuşan İnan, rakibin güçlü oyuncu kadrosuna dikkat çekti. Çorum'un ofansif tehditler yaratabildiğini, son iki maçta fazla gol yemiş olsalar da tehlikeli oyunculara sahip olduklarını belirtti. İnan, sahadan puan ya da puanlarla dönmenin önemini vurgulayarak, "Aldığınız her puan altın değerinde" dedi ve takım olarak rakibin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edip doğru bir kadroyla sahaya çıkacaklarını aktardı.

geçmiş koneksiyonlar ve oyuncu değerlendirmeleri:

Eski takım arkadaşı Burak Yılmaz ile teknik direktör olarak karşılaşacak olmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşan İnan, bunun anıları canlandırdığını ve sahada tekrar bir araya gelmenin mutluluk verdiğini söyledi: "Hepsiyle karşılaşmak çok güzel oluyor ama aynı zamanda yaşlandığınızı hissediyorsunuz."

Oyuncu bazlı değerlendirmelerde ise Rivas için "çok çalışıyor, mücadele ediyor" ifadesini kullanan İnan, Bruno Petkoviç hakkında ise daha temkinli ama olumlu bir tablo çizdi. Teknik adam, Petkoviç için şunları söyledi: "Fiziksel olarak çok iyi durumda değil ama en azından sakatlık olarak neredeyse tamamen iyileşti gibi. Bu hafta itibarıyla artık bizimle çalışmalarını yapacak. Bir aksilik olmazsa inşallah belki de Çorum maçında aramızda olacak."

İnan'ın açıklamaları, Kocaelispor'un hem bireysel hem de takım düzeyinde planlı bir çalışma yürüttüğünü ve önümüzdeki Çorum FK deplasmanında da puan hedeflediğini ortaya koydu.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN, FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDA İLK 11'DE GÖREV VERDİĞİ VE GOL ATAN MATEJ MAGLİCA'YA İLİŞKİN, "MATEJ'İ LUKAKU YA DA VEDAT'LA EŞLEŞTİRMEK ÖNEMLİ PLANLARIMIZDAN BİRİYDİ. MAÇ EKSİĞİ VARDI, ONU HAZIRLADIK" DEDİ.