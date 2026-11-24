Olayın gelişimi:

İstanbul Esenyurt'ta bir oyun salonunda çıkan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahipleriyle kimliği belirsiz şahıslar arasında başlayan sözlü tartışmanın ardından olay daha da büyüdü ve saldırganlar geri döndü.

Saldırı ayrıntıları:

Olay, 16.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tartışmanın ardından bir grup, araçlarla işyerinin önüne gelerek 7-8 el ateş etti. Saldırı sonrasında zanlılar hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayda ölü veya yaralı yok olduğu bildirildi.

Emniyetin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, saldırganların kimlik ve araç tespitine yönelik geniş çaplı inceleme başlatırken, arama faaliyetlerinde dron destekli çalışma yürütüldü. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini alıp çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

Esenyurt’ta oyun salonuna silahlı saldırı