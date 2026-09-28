Sosyal medyadaki perişan iddiası gerçeği yansıtmadı: aile, hastane bahçesinde değil misafirhanede kaldıklarını açıkladı

Aile iddiaları yalanladı

Kayseri'de bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri bahçesindeki kamelyada kaldıkları yönündeki paylaşımlar üzerine aile açıklama yaptı. Olayın odağındaki baba Eşref Erbekler, kızının İncesu'da meydana gelen bir otobüs kazasında yaralandığını ve o tarihten bu yana Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gördüğünü belirtti.

kazanın arka planı:

Erbekler, kazanın ardından ailece misafirhanede ve otelde konakladıklarını, çevre illerden ve şehir büyüklerinden destek gördüklerini vurguladı. Kızının yoğun bakımda olduğunu söyleyen baba, tedavinin sürdüğünü ve aile olarak tek önceliklerinin kızlarının sağlığı olduğunu ifade etti.

aileden gelen tepki ve teşekkür:

Paylaşımları yapan kişilerin gece yarısı çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "perişan oldular" şeklinde not düştüğünü anlatan Erbekler, bu tür içeriklerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Baba, "Şuan hiçbir ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız kızımızın iyileşmesidir" diyerek aileye yapılan yardımlar ve Kayseri halkının desteğine teşekkür etti.

Erbekler, kaynağı belirsiz paylaşımların yerine ilgilenenlerin gelip durumlarını sormasının daha doğru olacağını belirtti ve valilik ile üniversite yetkililerinin aileyle iletişime geçtiğini, ihtiyaç sorulduğunu aktardı. Ayrıca yardım teklif edenlerin olduğu, davetlerle otel veya evde konaklama imkanları sağlandığı bilgisini paylaştı.

Baba, sözlerini "Benim için Kayseri’de Urfa’dır, Urfa da Kayseri’dir" diyerek sürdü ve Kayserililere ile kendilerine destek için ulaşan herkese teşekkür etti. Aile, sosyal medyada yayılan görüntülerin yanlış bir algı oluşturduğunu vurgulayarak, önceliklerinin kızlarının sağlık durumu olduğunu yineledi.

Sosyal medya yalanı ortaya çıktı... Hastane bahçesinde uyuduğu iddia edilen aile: "Hiçbir ihtiyacımız yok"