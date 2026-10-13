Sinop'ta evinin önünde araba yıkarken motor bölümünde yangın çıktı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 16.00 sıralarında Sinop merkeze bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi, otomobilini evinin önünde yıkadığı sırada motor bölümünden duman yükseldiğini fark etti. Kaputu kontrol etmek için yöneldiği anda motor kısmı alev aldı ve yangın kısa sürede aracın ön bölümünü sardı.

Sürücünün ilk müdahalesi yangının büyümesini engelleyemedi; alevler aracın ön kısmında yoğunlaştı ve araçta hızla yayılma riski oluştu.

Müdahale ve hasar:

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki yapılara ve diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sonrası olay yerinde başka bir yaralanma bildirilmedi; ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış sebebine ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SİNOP’TA EVİNİN ÖNÜNDE OTOMOBİLİNİ YIKAYAN SÜRÜCÜNÜN ARACI ALEV ALDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU.