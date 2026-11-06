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Stadyumdan spora yeni soluk: Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu modernize ediliyor

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda süren yenileme çalışmalarıyla Eskişehir'in spor altyapısı güçlendiriliyor; hedef sporculara daha modern antrenman imkânları sunmak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Stadyumdan spora yeni soluk: Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu modernize ediliyor

çalışmalar yerinde incelendi:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda devam eden yenileme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Tesis alanındaki faaliyetleri ve antrenman salonlarının durumunu yetkililerden dinleyen Kalın, projenin takipçisi olduklarını vurguladı.

amaç ve öncelikler:

Yenileme programının temel amacı, Eskişehir’deki spor altyapısını güçlendirerek sporculara çağdaş ve güvenli antrenman imkânları sunmaktır. Yetkililer, tesisin kullanım kalitesinin yükseltilmesi ve antrenman salonlarının modern donanımlarla desteklenmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu bildirdi.

saha çalışmaları ve beklentiler:

Tesis içindeki çalışmalarda saha düzenlemeleri, bakım-onarım ve salon yenileme faaliyetleri sürüyor. Hasan Kalın çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirterek, sporcu performansını doğrudan etkileyen altyapı iyileştirmelerinin önemine dikkat çekti. Yetkililerden alınan bilgiler, projenin tamamlanmasıyla birlikte antrenman imkanlarının daha düzenli ve etkin kullanılmasının hedeflendiğini gösteriyor.

Eskişehir için planlanan bu modernizasyon, hem kulüp çalışmalarına hem de bireysel sporcu gelişimine olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor. Tesisin mevcut durumu ve yapılan iyileştirmeler, ilerleyen dönemde daha geniş bir spor faaliyetleri yelpazesine zemin hazırlayacak.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ HASAN KALIN, PROF. DR. FETHİ HEPER STADYUMU’NDA DEVAM EDEN...

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ HASAN KALIN, PROF. DR. FETHİ HEPER STADYUMU’NDA DEVAM EDEN YENİLEME VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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