Dolar 48,4388 +0,05%
Euro 56,2817 -0,04%
Bist 13.988,96 +0,41%
Altın Gram 7.023,93 -0,65%
EUR/USD 1,1623 -0,07%
Brent Petrol 95,24 -0,29%
--°

Talas'ta Maharetli Eller pazarında eylülde kış hazırlıkları başlıyor

Talas Belediyesi ve Maharetli Eller Kooperatifi'nin pazarı 6 Eylül'de Harman Mahallesi Meydanı'nda açılıyor el emeği ürünler ve ev yemekleri satışta olacak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Talas'ta Maharetli Eller pazarında eylülde kış hazırlıkları başlıyor

Talas'ta Maharetli Eller üretici pazarı eylülde yeniden açılıyor

Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte sonbaharın ilk ayı eylülde yeniden kapılarını açıyor. Organizasyon, kışlık hazırlıkların başlayacağı dönemde hem üreticiye gelir hem de tüketiciye yerel, el yapımı ürünlere erişim imkânı sağlıyor.

Organizasyon ve takvim:

Pazar, tarihi atmosferiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanında her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kuruluyor. Bu çerçevede yeni dönemin ilk buluşması 6 Eylül Pazar günü gerçekleşecek ve etkinlik düzenli olarak halkın ziyaretine açık olacak.

Sergilenen ürünler ve beklenti:

Pazarda el işi ürünler, ahşap eserler, ev yemekleri ve süs eşyaları gibi geniş bir yelpaze satışa sunuluyor. Özellikle el emeği ürünlerin ön plana çıktığı organizasyonda kadın girişimcilerin ürettiği ürünler vatandaşlarla buluşuyor; yetkililer ve üreticiler ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olmasını bekliyor.

Maharetli Eller pazarının amacı, hem kadın istihdamını ve girişimciliğini desteklemek hem de yerel ekonomiye katkı sağlamak. Yaz sezonunun ardından gelen eylülde açılan pazar, kış hazırlıkları için de önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürecek.

TALAS BELEDİYESİNİN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK AMACIYLA MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE...

TALAS BELEDİYESİNİN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK AMACIYLA MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘MAHARETLİ ELLER KADIN ÜRETİCİ PAZARI’, YAZIN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE KIŞLIK HAZIRLIKLARIN BAŞLAYACAĞI SONBAHARIN İLK AYI EYLÜLDE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yamalakspor sezon hazırlığına boğa güreşi festivaliyle destek arıyor
images

Efeler’de kurtuluş coşkusunu fener alayında yaşayacak
images

Akciğerdeki küçük leke panik yaratmamalı
images

Her nodül kanser değildir: akciğerde leke bulunanlara izlem ve risk rehberi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Garanti BBVA'nin Talent Week Diamond programı iki uluslararası ödülle taçlandı

Sahte yatırım uygulamalarıyla 994 milyon liralık vurgun: 14 ilde eş zamanlı operasyon

Avusturyalı hakem Schüttengruber var koltuğunda: Başakşehir-Galatasaray için atama yapıldı

Bozyazı'da okul çevresi güvenliği için kurumlar bir araya geldi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı