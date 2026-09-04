Talas'ta Maharetli Eller pazarında eylülde kış hazırlıkları başlıyor

Talas'ta Maharetli Eller üretici pazarı eylülde yeniden açılıyor

Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte sonbaharın ilk ayı eylülde yeniden kapılarını açıyor. Organizasyon, kışlık hazırlıkların başlayacağı dönemde hem üreticiye gelir hem de tüketiciye yerel, el yapımı ürünlere erişim imkânı sağlıyor.

Organizasyon ve takvim:

Pazar, tarihi atmosferiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanında her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kuruluyor. Bu çerçevede yeni dönemin ilk buluşması 6 Eylül Pazar günü gerçekleşecek ve etkinlik düzenli olarak halkın ziyaretine açık olacak.

Sergilenen ürünler ve beklenti:

Pazarda el işi ürünler, ahşap eserler, ev yemekleri ve süs eşyaları gibi geniş bir yelpaze satışa sunuluyor. Özellikle el emeği ürünlerin ön plana çıktığı organizasyonda kadın girişimcilerin ürettiği ürünler vatandaşlarla buluşuyor; yetkililer ve üreticiler ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olmasını bekliyor.

Maharetli Eller pazarının amacı, hem kadın istihdamını ve girişimciliğini desteklemek hem de yerel ekonomiye katkı sağlamak. Yaz sezonunun ardından gelen eylülde açılan pazar, kış hazırlıkları için de önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürecek.

TALAS BELEDİYESİNİN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK AMACIYLA MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘MAHARETLİ ELLER KADIN ÜRETİCİ PAZARI’, YAZIN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE KIŞLIK HAZIRLIKLARIN BAŞLAYACAĞI SONBAHARIN İLK AYI EYLÜLDE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.