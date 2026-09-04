Umuttepe'ye 5 bin kişilik cami ve 477 araçlık otopark geliyor

proje ilerleyişi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'ne inşa edilen cami ve otopark kompleksinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin eş zamanlı yürüttüğü imalatlarla projede yüzde 90 fiziki ilerleme kaydedildi. Betonarme işlerinin tamamlanmasının ardından ekipler, yapının çatı kaplaması, yalıtım ve diğer tamamlayıcı uygulamalarına yoğunlaştı.

avlu ve yalıtım çalışmaları:

Cami avlusunda su ve nemin yapı üzerindeki etkilerini engellemeye yönelik yalıtım uygulamaları yapılıyor. Bu uygulamalar, yapının dayanıklılığını artırmayı ve uzun yıllar güvenli hizmet verebilmesini sağlamayı hedefliyor. Ayrıca sosyal donatı alanları için planlanan tamamlayıcı işler de program kapsamında süratle gerçekleştiriliyor.

otopark düzenlemeleri:

Kompleksin otopark bölümünde de son rötuşlar yapılıyor; zemin işlemlerinin tamamlanmasının ardından araç park yerlerini belirleyecek çizgileme çalışmalarına başlanacak. Toplam 477 araç kapasiteli otoparkın 188 araçlık ilk katı daha önce hizmete açılmıştı. Projede 374 araç kapasiteli kapalı ve 103 araç kapasiteli açık otopark yer alacak; engelli vatandaşlar için ise 15 kapalı ve 4 açık olmak üzere 19 özel park alanı planlandı.

tesisin özellikleri ve kapasite:

Toplam 20 bin metrekare alana yayılan Umuttepe Camii; 3 bin kişilik kapalı ve 2 bin kişilik açık ibadet alanıyla aynı anda 5 bin kişiye hizmet verecek şekilde tasarlandı. Betonarme olarak inşa edilen kompleks; 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor. Yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik bodrum katta yemekhane ve WC'ler, zemin katta ise şadırvan bulunuyor. İbadet alanları, sosyal donatı ve geniş otoparkı bir arada sunan yapı, Umuttepe bölgesinin ihtiyaçlarına önemli katkı sağlayacak.

KOCAELİ’DE UMUTTEPE KAMPÜSÜ’NE KAZANDIRILAN CAMİ VE OTOPARK PROJESİNDE SONA GELİNDİ. YÜZDE 90’I TAMAMLANAN PROJEDE 5 BİN KİŞİLİK İBADET ALANI İLE 477 ARAÇLIK OTOPARK HİZMETE HAZIRLANIYOR.