Kartal kavşağı'nda tünel bölümünde ilerleme; yılbaşından önce trafiğe açılması hedefleniyor

Kent ulaşımına yönelik kritik projede saha incelemesi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi şantiyesinde günün ilk saatlerinde yaptığı incelemede, çalışmalardaki son durumu yerinde gördü. İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşler Daire Başkanı Sedat Erdoğan, ilgili müdürler ve yüklenici firma yetkilileri başkana eşlik etti. Büyükkılıç, projede gelinen aşama hakkında Genel Sekreter Yardımcısı ve yüklenici yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İmalat ve altyapı çalışmaları hakkında detaylar:

Başkan Büyükkılıç, Kartal Bulvarı–Tacettin Veli Bulvarı kesişimindeki çalışmaları değerlendirirken, tünel bölümünde ve üst yapıda önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Üst kısmın tabliyelerinin tamamlandığını, tünelin açıldığı ve güzergâhın 2 gidiş, 2 geliş olarak organize edildiğini aktardı. Tabliyelerin ardından panellerin yerleştirileceği, zeminde iyileştirme çalışmaları yapılacağı ve bu kısımların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.

Projede elektromekanik tesisler için gerekli anlaşmaların tamamlandığını ve bu imalatların maksimum 3 ay içinde bitirileceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Büyükkılıç, projenin yürüyen merdiven ve asansör donanımı hakkında da bilgi verdi: toplam 8 yürüyen merdiven ile 4 asansör planlanıyor.

Etap etap çalışma planı ve bağlantı güzergâhları:

Çalışmaların etap etap sürdüğünü belirten Büyükkılıç, Erciyes, Talas, Cumhuriyet Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı istikametlerine yönelik güzergâh imalatlarının hızla devam ettiğini söyledi. Yeni Sanayi–DSİ bölgesindeki kavşağın tamamlanarak hizmete açıldığını hatırlatan başkan, Hacılar bölgesindeki HES Kablo altı olarak bilinen hattın da Eskişehirbağları'na girmeden doğrudan organize sanayiye bağlanacak şekilde yapıldığını aktardı.

Büyükkılıç ayrıca, proje hazırlıkları sırasında alternatif güzergâh düzenlemesi kapsamında Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı’nı bağlayan, Köşk Kışla içinden geçen yol için destek veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e teşekkür etti.

Hedefler, ilerleme verileri ve toplu yaşam etkisi:

Projede bugüne kadar 2 bin 511 fore kazık imalatının tamamlandığı, tüneller başta olmak üzere diğer imalatlarda çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü bildirildi. Büyükşehir yönetiminin ulaşım yatırımları arasında yer alan Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nin, projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak kavşağın trafiğe açılması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi; Başkan Büyükkılıç ise projenin yılbaşından önce trafiğe açılacağını umduğunu söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Kartal Kavşağı'nda trafik akışının daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale gelmesi, kavşağın kapasitesinin artması ve ulaşım sürelerinin kısalması hedefleniyor. Ayrıca, mevcut trafik yüküne çözüm sunmanın yanı sıra gelecekte oluşabilecek yoğunluğa da uzun vadeli yanıt verilmesi amaçlanıyor.

Büyükkılıç, ekiplerin uyumuna ve altyapı çalışmalarını zamanında tamamlayan kuruluşlara teşekkür ederek Kayseri'nin 'uyum kültürü'ne dikkat çekti ve elektrik şirketi ile KASKİ gibi kurumların çalışmalarını zamanından önce tamamlamalarının mağduriyet yaşanmasını önlediğini söyledi. Son olarak başkan, yüklenici, müşavir firma ve Büyükşehir ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere şükranlarını iletti ve projeye ilişkin sürecin seyrinde devam etmesini diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KENTİN ULAŞIM ALTYAPISINA GÜÇ KATACAK VİZYON PROJELERDEN KARTAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ’NDE BÜYÜK ORANDA İLERLEME KAYDEDİLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.