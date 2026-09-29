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Su şişesiyle başlayan dikkatsizlik 25 ton mısırı yola saçtı

Amasya'da Akören kavşağında su şişesini almak isteyen tır sürücüsünün anlık dalgınlığıyla tır devrildi, dorsede yüklü 25 ton mısır yola saçıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 04:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Su şişesiyle başlayan dikkatsizlik 25 ton mısırı yola saçtı

Tır devrildi, 25 ton mısır yola saçıldı

Amasya'da seyir halindeki bir tır, sürücünün su şişesini almak için yaptığı anlık dikkatsizlik sonucu devrildi. Olay, Amasya - Suluova karayolu Akören kavşağı civarında meydana geldi. Kazada dorsede yüklü 25 ton mısır yola savrularak trafiğin kapanmasına neden oldu.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kahramanmaraş'tan Samsun'a yüklediği mısırları taşıyan 46 AHF 839 plakalı tırın sürücüsü Ekrem B., araç içinden su şişesini almak isterken bir anlık dalgınlık yaşadı. Sürücünün anlattığına göre bu dalgınlık kontrolün kaybedilmesine ve tırın yan devrilmesine yol açtı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müdahale ve yol temizliği:

Kaza ihbarı üzerine polis, jandarma, acil sağlık ve karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi. Savrulan binlerce mısır tanesi iş makineleriyle yol kenarına sürüldü. Tır ve dorsesi vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre aksadı.

Olay yerinde bulunan ve müşterisi olan sürücüyle görüşen Adnan Öksüz, sürücünün "su şişesini almaya çalıştığı esnada tırı kaydırdığını" anlattığını belirtti. Öksüz, mısırın yetiştirilmesinin büyük emek gerektirdiğini ifade ederek kazanın anlık bir dikkatsizlik sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

AMASYA’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRDA SU İÇMEK İÇİN SU ŞİŞESİNİ ALMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜNÜN BİR ANLIK...

AMASYA’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRDA SU İÇMEK İÇİN SU ŞİŞESİNİ ALMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜNÜN BİR ANLIK DİKKATSİZLİĞİ KAZAYA NEDEN OLDU. KONTROLDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ, DORSEDE YÜKLÜ 25 TON MISIR YOLA SAVRULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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