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Subaşıoğlu Hacı Kaplanlar'da esnafın taleplerini yerinde dinledi

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Hacı Kaplanlar Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi ve destek sözü verdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Merve Çelik

Subaşıoğlu Hacı Kaplanlar'da esnafın taleplerini yerinde dinledi

ziyaretin kapsamı:

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kent genelinde sürdürdüğü esnaf buluşmaları kapsamında Pamukkale ilçesi Hacı Kaplanlar Mahallesi'ni ziyaret etti. Bölgedeki iş yerlerini tek tek gezen Subaşıoğlu, esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.

esnafın talepleri ve görüşleri:

Ziyaret sırasında iş yeri sahiplerinin talep ve görüşleri dinlendi; yerel ticaret koşulları, müşteri yoğunluğu ve hizmet süreçlerine ilişkin beklentiler not alındı. Subaşıoğlu, doğrudan temaslarla sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı.

İlimizde vatandaşlarımızı, esnafımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün de Pamukkale ilçemizin Hacı Kaplanlar Mahallesi'ndeyiz. Esnafımızı ziyaret ettik. Taleplerini ve görüşlerini aldık. Samimiyetleri ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak daima esnafımızın yanındayız

Temasların ardından parti yetkilileri, alınan geri bildirimlerin takip edileceğini ve ihtiyaçlar doğrultusunda adımlar atılacağını belirtti. Subaşıoğlu, esnafla ilişkilerin sürdürüleceğini ve kent genelinde benzer ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Ziyaret, mahalle sakinleriyle kurulan doğrudan iletişimin yanı sıra yerel ekonomiye dair kısa vadeli çözüm önerilerinin değerlendirilmesi açısından da önemli notlar içerdi. Esnafın samimi karşılaması ve paylaşılan geri bildirimler, programın verimli geçtiğini gösterdi.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, PAMUKKALE İLÇESİNE BAĞLI HACI KAPLANLAR...

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, PAMUKKALE İLÇESİNE BAĞLI HACI KAPLANLAR MAHALLESİ’NDE ESNAFI ZİYARET EDEREK HAYIRLI İŞLER DİLEDİ. ZİYARETTE ESNAFIN TALEP VE GÖRÜŞLERİ DİNLENDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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