Şuhut'ta okullar yeni döneme güvenlik ve hazırlık odaklı hazırlanıyor

Şuhut'ta eğitim yılı öncesi riskler ve ihtiyaçlar değerlendirildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce okulların hazır bulunması ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kurumlar arası iş birliği ve okul yöneticilerinin talepleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

katılımcılar ve yetkiler:

Toplantıya Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser başkanlık etti. Ayrıca Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, kurum amirleri ve okul müdürleri hazır bulundu. Katılımcılar, görev ve sorumluluk dağılımını gözden geçirerek koordinasyonu güçlendirme iradesi gösterdi.

ele alınan öncelikli konular:

Görüşmelerde okul binalarının fiziki ihtiyaçları, eğitim ortamlarının güvenli hale getirilmesine yönelik tedbirler ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Okul müdürlerinin ilettiği talepler dinlendi ve kısa vadede uygulanabilecek adımlar belirlendi.

Toplantıda ayrıca, güvenlik uygulamalarının etkinliği için kurumlar arası iletişim kanallarının açık tutulmasına vurgu yapıldı. Uygulanacak tedbirlerin hem öğrencilerin hem de personelin sağlığı ve huzurunu korumaya yönelik olmasına dikkat edileceği belirtildi.

Yetkililer, yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması için gerekli hazırlıkların sürdürüleceğini ve tespit edilen ihtiyaçların öncelik sırasına göre giderileceğini açıkladı.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ, OKULLARIN İHTİYAÇLARI VE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ