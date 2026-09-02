Dolar 48,2922 +0,05%
Euro 55,9216 -0,03%
Bist 13.919,54 -2,17%
Altın Gram 6.764,03 -0,91%
EUR/USD 1,1577 -0,14%
Brent Petrol 94,91 +0,27%
--°

Sultan Alparslan giysileriyle tarih elçisi oldu: 72 yaşında 60 il gezdi

72 yaşındaki Hasan Keskin, Sultan Alparslan kıyafetleriyle yaklaşık 60 il gezdi; gençlere Selçuklu ve Osmanlı tarihini, özellikle 1071 Malazgirt'i aktarıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:30

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 11:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sultan Alparslan giysileriyle tarih elçisi oldu: 72 yaşında 60 il gezdi

Sultan Alparslan giysileriyle tarih elçisi oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinden yola çıkan Hasan Keskin, Sultan Alparslan'ı anımsatan kıyafetleriyle Türkiye'yi dolaşıyor. Bugüne kadar yaklaşık 60 il gezen 72 yaşındaki Keskin, uğradığı şehirlerde özellikle gençlere Selçuklu ve Osmanlı tarihini anlatmayı amaçlıyor.

gezinin çıkış noktası ve amacı:

Keskin, 1974 yılında askerlik görevini Malazgirt'te yaptığını ve bu deneyimin Sultan Alparslan'a duyduğu hayranlığı pekiştirdiğini söylüyor. Ziyaret ettiği kentlerde gençlerle tarih üzerine sohbetler yapan Keskin, 1071 Malazgirt zaferinin Anadolu'ya girişteki simgesel önemini aktarırken tarihin bazı yönlerinin yeterince detaylandırılmadığını düşündüğünü belirtiyor.

Sivas ziyaretinde, Sivas Kongresi yıl dönümü dolayısıyla kentte bulunan Keskin, Selçuklu hükümdarı İzzeddin Keykavus'un kabrini ziyaret ederek dua etti. Bu tür buluşmaların gençlerle birebir tarih aktarımını canlı tuttuğunu ifade ediyor.

yolculuk koşulları ve karşılaşılan ilgi:

Yolculuğunu tamamen kendi olanaklarıyla sürdüren Keskin, konaklama için genellikle çadırını kullanıyor. Dergâhlarda, belediyelerin misafirhanelerinde ve bazen cami avlularında kalarak Türkiye'yi adım adım dolaştığını aktarıyor.

Giydiği kıyafetler vatandaşların ilgisini çekiyor; Keskin sokaklarda sıkça durup fotoğraf çektiriyor ve gençlerle konuşuyor. Sivas'ta, Sultan Alparslan hayranı olduğu için oğluna Alparslan ismini veren Ahmet Koçak ile küçük Alparslan'ın Keskin'le buluşması kentte renkli görüntüler oluşturdu.

Keskin, ömrünün kalanını gençlere Türk tarihini anlatmaya adadığını vurguluyor ve Sultan Alparslan'ın ruhunu yaşatmayı misyon edindiğini söylüyor. Kendi çabasıyla sürdürdüğü bu yolculuk, yerel belleği canlandırma ve genç kuşaklarda tarih bilincini güçlendirme hedefi taşıyor.

DENİZLİ’DEN YOLA ÇIKAN 72 YAŞINDAKİ HASAN KESKİN, SULTAN ALPARSLAN’I SİMGELEYEN KIYAFETLERİYLE...

DENİZLİ’DEN YOLA ÇIKAN 72 YAŞINDAKİ HASAN KESKİN, SULTAN ALPARSLAN’I SİMGELEYEN KIYAFETLERİYLE TÜRKİYE’Yİ GEZEREK GENÇLERE SELÇUKLU VE OSMANLI TARİHİNİ ANLATIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çavdarhisar kaymakamı Mantı'dan şehit ailelerine ziyaret
images

Genç gönüllülerle Kars esnafına bağımlılık bilinci aşılanıyor
images

Kars’ta hizmet öncelikleri ve saha raporu hazırlandı
images

Eskişehir'de Kanlıpınar Şehitliği'nde 104. yıl anma töreni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hamzabeyli'de x-ray taramasında tır dorsesinden 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

Tarlaya uçan otomobil takla attı: Diyarbakır Ergani'de 1 yaralı

Aydın tarımını dünya pazarlarına taşıma hedefiyle Foodist’te

Refüjde savrulan suv çam ağaçlarını devirdi, kaza güvenlik kamerasında

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı