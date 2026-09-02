Sultan Alparslan giysileriyle tarih elçisi oldu: 72 yaşında 60 il gezdi

Sultan Alparslan giysileriyle tarih elçisi oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinden yola çıkan Hasan Keskin, Sultan Alparslan'ı anımsatan kıyafetleriyle Türkiye'yi dolaşıyor. Bugüne kadar yaklaşık 60 il gezen 72 yaşındaki Keskin, uğradığı şehirlerde özellikle gençlere Selçuklu ve Osmanlı tarihini anlatmayı amaçlıyor.

gezinin çıkış noktası ve amacı:

Keskin, 1974 yılında askerlik görevini Malazgirt'te yaptığını ve bu deneyimin Sultan Alparslan'a duyduğu hayranlığı pekiştirdiğini söylüyor. Ziyaret ettiği kentlerde gençlerle tarih üzerine sohbetler yapan Keskin, 1071 Malazgirt zaferinin Anadolu'ya girişteki simgesel önemini aktarırken tarihin bazı yönlerinin yeterince detaylandırılmadığını düşündüğünü belirtiyor.

Sivas ziyaretinde, Sivas Kongresi yıl dönümü dolayısıyla kentte bulunan Keskin, Selçuklu hükümdarı İzzeddin Keykavus'un kabrini ziyaret ederek dua etti. Bu tür buluşmaların gençlerle birebir tarih aktarımını canlı tuttuğunu ifade ediyor.

yolculuk koşulları ve karşılaşılan ilgi:

Yolculuğunu tamamen kendi olanaklarıyla sürdüren Keskin, konaklama için genellikle çadırını kullanıyor. Dergâhlarda, belediyelerin misafirhanelerinde ve bazen cami avlularında kalarak Türkiye'yi adım adım dolaştığını aktarıyor.

Giydiği kıyafetler vatandaşların ilgisini çekiyor; Keskin sokaklarda sıkça durup fotoğraf çektiriyor ve gençlerle konuşuyor. Sivas'ta, Sultan Alparslan hayranı olduğu için oğluna Alparslan ismini veren Ahmet Koçak ile küçük Alparslan'ın Keskin'le buluşması kentte renkli görüntüler oluşturdu.

Keskin, ömrünün kalanını gençlere Türk tarihini anlatmaya adadığını vurguluyor ve Sultan Alparslan'ın ruhunu yaşatmayı misyon edindiğini söylüyor. Kendi çabasıyla sürdürdüğü bu yolculuk, yerel belleği canlandırma ve genç kuşaklarda tarih bilincini güçlendirme hedefi taşıyor.

DENİZLİ’DEN YOLA ÇIKAN 72 YAŞINDAKİ HASAN KESKİN, SULTAN ALPARSLAN’I SİMGELEYEN KIYAFETLERİYLE TÜRKİYE’Yİ GEZEREK GENÇLERE SELÇUKLU VE OSMANLI TARİHİNİ ANLATIYOR.