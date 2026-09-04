Kamyonetin kasasından başlayan yolculuk Fedai'yle bir dostluğa dönüştü

kamyonetin kasasından eve:

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan ve çay fabrikasında çalışan Nurgül Günbör Bağdatlı, sabah işine giderken kamyonetinin kasasında daha önce görmediği bir köpekle karşılaştı. Araç hareket halindeyken fark ettiği yolcuyu indirmek için uğraşsa da işe yetişme zorunluluğu nedeniyle köpekle birlikte çay fabrikasına gitmek zorunda kaldı.

ilk karşılaşma:

Fabrikaya vardıklarında köpek araçtan indi fakat çevreden ayrılmadı; Bağdatlı'nın peşinden fabrikaya girdi. Mesai bitiminde dışarı çıktığında köpeğin saatlerce kendisini beklediğini görünce şaşırdı. Yeniden kamyonete bindiğinde köpek yine kasaya çıktı ve bu kez onunla eve döndü.

günlük rutine dönüşen bağ:

Bir tesadüfle başlayan bu birliktelik sonraki günlerde de devam etti. Köpek her sabah Bağdatlı ile çay fabrikasına gitmeye, gün boyunca çevrede beklemeye ve akşam olunca birlikte eve dönmeye başladı. İlk günlerde tedirginlik hisseden Bağdatlı, zamanla sadık yolcusuna alıştı ve aralarında bir bağ oluştu.

Bağdatlı, köpekle daha önce herhangi bir temasının olmadığını belirtti: "Mahallemizin köpeği değildi. Daha önce kendisini görmedim, yemek de vermedim. Buna rağmen bir sabah aracımın kasasına çıktı ve bir daha beni bırakmadı." Ayrıca, "Köpeklerin insanları hissettiğini söylüyorlar. Sanırım o da beni kendisine yakın gördü" diyerek karşısına çıkan güven duygusunu anlattı.

sahiplendirme kararı:

Aralarındaki ilişkinin güçlenmesiyle Bağdatlı, köpeğe Fedai adını verdi ve sahiplenmeye karar verdiğini açıkladı. "O bizi seçti, biz de onu sevdik. Artık ailemizin bir parçası oldu" diyen Bağdatlı, evlerinin önünde köpek için sıcak bir barınak hazırlayacaklarını söyledi. Fedai artık hem iş günlerinin hem de eve dönüşlerin sabit bir yol arkadaşı haline geldi.

Kasada başlayan bu tesadüfi yolculuk, Hopa'da bir çay işçisi ile sahipsiz bir köpek arasında beklenmedik ama kalıcı bir dostluğun hikâyesine dönüştü.

NURGÜL BAĞDATLI'YI KENDİSİNE YOL ARKADAŞI SEÇEN SAHİPSİZ KÖPEK, HER GÜN ONUNLA ÇAY FABRİKASINA GİDİYOR, MESAİ BİTİMİNDE İSE BİRLİKTE EVE DÖNÜYOR.