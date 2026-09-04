Antakya'da internet kafe ve oyun salonlarına yönelik kapsamlı denetim

Antakya'da gerçekleştirilen denetimler

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül tarihinde Antakya ilçesinde internet kafe ve oyun salonlarına yönelik denetim düzenledi. Denetimlerin öncelikli amacı, özellikle okul çağındaki çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından uzak tutulması ve bölgede huzur ortamının sağlanması olarak açıklandı.

denetimin kapsamı:

Uygulama kapsamında toplam 224 şahıs sorgulandı ve kontrol edildi. Ekipler, ilçede faaliyet gösteren 41 internet kafe ve oyun salonunu gezerek işletme koşullarını, kimlik kontrollerini ve mekânlardaki düzenlemeleri inceledi. İşletme sahiplerine ve çalışanlara gerekli uyarılar, tebliğler ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

iş yeri tespitleri ve sonuçları:

Denetimler sırasında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı tespit edilen 1 işletme hakkında tutanak tutuldu. Yetkililer, ruhsatsız faaliyetlerin tespit edilmesi halinde idari işlem başlatılacağını belirtti ve bu tür uygulamaların devam edeceğini duyurdu.

Emniyet yetkilileri, benzer denetimlerin aileler, okul yönetimleri ve işletmelerle iş birliği içinde sürdürüleceğini vurguladı. Denetimlerin amacı sadece ceza uygulamak değil, aynı zamanda gençlerin güvenli ortamda vakit geçirmesini sağlamak ve yerel asayişi güçlendirmektir.

ANTAKYA’DA POLİS EKİPLERİNCE İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDEN GÖRÜNTÜ.