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Yaralı kirpi, martı ve kukumav tabiatla yeniden buluştu

Bursa'da tedavi edilen kirpi, gümüş martı ve kukumav kuşu, Doğa Koruma ekiplerinin çalışmasıyla sağlığına kavuşup güvenli alanlarına geri bırakıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaralı kirpi, martı ve kukumav tabiatla yeniden buluştu

Yaralı yaban hayvanları Bursa'da tedavi edilip doğaya bırakıldı:

Bursa'da yaralı halde bulunan kirpi, gümüş martı ve kukumav kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak tedavi altına alındı. Ekipler, hayvanların genel sağlık durumunu değerlendirip gerekli müdahaleleri uyguladı.

Tedavi süreci:

İlk muayene, yara bakımı ve dinlenme süreçlerinin ardından veteriner kontrolünde iyileşme sağlandı. Tedavileri tamamlanan hayvanların sağlık durumu stabil hale getirildi ve yeniden doğaya salınmaları için hazırlık yapıldı.

Salım anı ve saha çalışması:

Sağlıklarına kavuşan kirpi, gümüş martı ve kukumav, ekipler eşliğinde doğal yaşam alanlarına bırakıldı; salım anları görüntülendi. Bu çalışma, bölgedeki yaban hayatının korunmasına yönelik devam eden müdahale ve koruma çabalarının bir parçası olarak kayda geçti.

Ekipler, yaralı hayvanların yeniden doğal yaşamlarına döndürülebilmesi için saha çalışmaları ve kurtarma müdahalelerini sürdürdüklerini belirtti.

YARALI HALDE BULUNAN 3 YABAN HAYVANI, TEDAVİLERİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILDI

YARALI HALDE BULUNAN 3 YABAN HAYVANI, TEDAVİLERİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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