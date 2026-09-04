Yaralı kirpi, martı ve kukumav tabiatla yeniden buluştu

Yaralı yaban hayvanları Bursa'da tedavi edilip doğaya bırakıldı:

Bursa'da yaralı halde bulunan kirpi, gümüş martı ve kukumav kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak tedavi altına alındı. Ekipler, hayvanların genel sağlık durumunu değerlendirip gerekli müdahaleleri uyguladı.

Tedavi süreci:

İlk muayene, yara bakımı ve dinlenme süreçlerinin ardından veteriner kontrolünde iyileşme sağlandı. Tedavileri tamamlanan hayvanların sağlık durumu stabil hale getirildi ve yeniden doğaya salınmaları için hazırlık yapıldı.

Salım anı ve saha çalışması:

Sağlıklarına kavuşan kirpi, gümüş martı ve kukumav, ekipler eşliğinde doğal yaşam alanlarına bırakıldı; salım anları görüntülendi. Bu çalışma, bölgedeki yaban hayatının korunmasına yönelik devam eden müdahale ve koruma çabalarının bir parçası olarak kayda geçti.

Ekipler, yaralı hayvanların yeniden doğal yaşamlarına döndürülebilmesi için saha çalışmaları ve kurtarma müdahalelerini sürdürdüklerini belirtti.

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