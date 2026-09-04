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Antakya Kisecik'te park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi

Antakya'nın Kisecik Mahallesi'ndeki deprem konutları mevkiinde park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle alev alıp tamamen yanarken, itfaiyenin müdahalesinde yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya Kisecik'te park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi

Olay yeri ve yangının seyri:

Antakya'nın Kisecik Mahallesi'ndeki deprem konutları mevkiinde park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonucu yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN...

İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN, OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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