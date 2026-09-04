Antakya'da atölye ve yedek parça satıcılarına yönelik geniş çaplı denetim

Denetimin genel sonuçları:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Eylül tarihinde Antakya ilçesinde motosiklet tamircileri ve yedek parça satan iş yerlerine yönelik bir denetim gerçekleştirildi. Uygulamada toplam 68 iş yeri kontrol edilirken, 178 şahıs ile 335 motosiklet sorgulandı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler ilçe genelinde eş zamanlı olarak yapıldı ve iş yerlerinin ruhsat ile vergi belgeleri incelendi. Yapılan sorgulamalarda şahıslar ve motosikletlere ilişkin kayıt bilgilerinin doğruluğu kontrol edildi. Uygulamanın afet, suç veya başka bir olaya bağlı özel bir hedef belirtmediği, geniş kapsamlı ticari ve trafik denetimi şeklinde yürütüldüğü bildirildi.

tespit edilen eksiklikler ve yapılan işlemler:

Kontrollerde 2 iş yerinde vergi levhası ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı tespit edildi. Bu işletmeler hakkında gerekli idari işlemler yapıldı. Diğer kontrol edilen iş yerleriyle ilgili olarak herhangi bir ek eksiklik rapor edilmediği belirtildi.

Yetkililer, denetim sonuçlarının kayıt altına alındığını ve eksikliği tespit edilen iş yerlerine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

ANTAKYA’DA MOTOSİKLET TAMİRCİLERİ VE YEDEK PARÇA SATAN İŞ YERLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDEN GÖRÜNTÜ.