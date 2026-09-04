Dolar 48,4392 +0,05%
Euro 56,3245 +0,04%
Bist 13.946,59 +0,10%
Altın Gram 7.033,64 -0,52%
EUR/USD 1,1632 +0,01%
Brent Petrol 95,71 +0,20%
--°

Antakya'da atölye ve yedek parça satıcılarına yönelik geniş çaplı denetim

Antakya'da Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Eylül'de 68 iş yeri, 178 kişi ve 335 motosikleti kontrol etti; 2 iş yerine idari işlem uygulandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya'da atölye ve yedek parça satıcılarına yönelik geniş çaplı denetim

Denetimin genel sonuçları:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Eylül tarihinde Antakya ilçesinde motosiklet tamircileri ve yedek parça satan iş yerlerine yönelik bir denetim gerçekleştirildi. Uygulamada toplam 68 iş yeri kontrol edilirken, 178 şahıs ile 335 motosiklet sorgulandı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler ilçe genelinde eş zamanlı olarak yapıldı ve iş yerlerinin ruhsat ile vergi belgeleri incelendi. Yapılan sorgulamalarda şahıslar ve motosikletlere ilişkin kayıt bilgilerinin doğruluğu kontrol edildi. Uygulamanın afet, suç veya başka bir olaya bağlı özel bir hedef belirtmediği, geniş kapsamlı ticari ve trafik denetimi şeklinde yürütüldüğü bildirildi.

tespit edilen eksiklikler ve yapılan işlemler:

Kontrollerde 2 iş yerinde vergi levhası ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı tespit edildi. Bu işletmeler hakkında gerekli idari işlemler yapıldı. Diğer kontrol edilen iş yerleriyle ilgili olarak herhangi bir ek eksiklik rapor edilmediği belirtildi.

Yetkililer, denetim sonuçlarının kayıt altına alındığını ve eksikliği tespit edilen iş yerlerine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

ANTAKYA’DA MOTOSİKLET TAMİRCİLERİ VE YEDEK PARÇA SATAN İŞ YERLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

ANTAKYA’DA MOTOSİKLET TAMİRCİLERİ VE YEDEK PARÇA SATAN İŞ YERLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDEN GÖRÜNTÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Altunkaya grup Foodist İstanbul'da küresel markalarıyla öne çıktı
images

On yıl sonra Akhisar cinayeti aydınlandı
images

ilk duruşmada baba karşı ifadeyle: oğlundan hırsızlık şikayeti ve silah iddiası
images

İslahiye'de unutulan el freni su tankerini hareket ettirdi, üç araç zarar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çermik pazarında başkanla yüz yüze sohbet

Şekerbank'ın uzaktan müşteri çözümü Global Finance tarafından ödüllendirildi

Yaşar öğrencilerinin yapay zeka destekli İHA'sı TEKNOFEST 2026 finalinde ses getirdi

Bakan Bak Taranto'da 111 madalyayla ikinci olan millî takımı selamladı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı