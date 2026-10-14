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Sultangazi alt geçidini su bastı, itfaiye aracı da mahsur kaldı

İstanbul Sultangazi'de etkili sağanak Selçuklu Bulvarı'ndaki İBB'ye ait alt geçidi suyla doldurdu; araçlar ve bir itfaiye aracı mahsur kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi alt geçidini su bastı, itfaiye aracı da mahsur kaldı

Sultangazi alt geçidinde su baskını

İstanbul Sultangazi'de etkili olan sağanak, İBB sorumluluğundaki Selçuklu Bulvarı üzerindeki alt geçidi suyla doldurdu. Alt geçitte bulunan bazı araçlar suda mahsur kaldı; araç sürücüleri ve içindeki kişiler kendi imkanlarıyla araçlardan çıkmayı başardı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalede, suyun tahliyesi ve mahsur kalan araçların güvenli tahliyesi öncelikli hedef olarak belirlendi. Sürücülerin kendi çabalarıyla araçları terk etmesinin ardından ekipler tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma ve tahliye çalışmaları:

Su tahliyesi için olay yerine giden itfaiye aracı da yoğun su nedeniyle suda mahsur kaldı. Ekipler, hem araç içindekilerin güvenliğini sağlamak hem de suyu boşaltmak için çalışıyor. Çalışmalar devam ederken, yetkililer sürücülere benzer noktaları kullanmamaları uyarısında bulundu.

Olayla ilgili kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi; ekipler bölgedeki durumu kontrol altında tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle alt geçidi su bastı: Mahsur kalan itfaiye aracı böyle...

Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle alt geçidi su bastı: Mahsur kalan itfaiye aracı böyle kurtarıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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