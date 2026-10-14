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Husilerden Dhahran ve Riyad'ı hedef alan saldırı iddiası

Yemen'deki İran destekli Husiler, Dhahran'daki Aramco tesislerini, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ve bir Aramco rafinerisini vurduklarını açıkladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Husilerden Dhahran ve Riyad'ı hedef alan saldırı iddiası

Husilerden Dhahran ve Riyad'ı hedef alan saldırı iddiası

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bir dizi hedefe saldırı düzenlediklerini duyurdu. Harekatın hedefleri arasında Dhahran'daki Aramco tesisleri, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Riyad'daki bir Aramco rafinerisi yer aldığı belirtildi.

saldırının iddia edilen ayrıntıları:

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, operasyon sırasında "çok sayıda balistik ve seyir füzesi ile insansız hava araçları" kullanıldığını söyledi. Saree, "İsabetli vuruşlar yapılarak hedef bölgelerde yıkım meydana geldi ve yangınlar çıktı" ifadelerini kullandı.

Husiler'in açıklaması ve devam tehdidi:

Saree ayrıca Husiler'in Suudi Arabistan'ın havalimanlarına ve petrol tesislerine yönelik saldırıları sürdüreceğini vurguladı. Grup tarafından yapılan bu tür açıklamalar, bölgedeki gerilim ve enerji altyapısına yönelik risk algısını artırıyor.

Resmi Suudi makamlarından veya Aramco'dan henüz doğrulama veya detaylı bir açıklama yapılmadı. Husiler'in iddiaları, bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin belirsizliği koruyor.

Yemen&#039;deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan&#039;ın Dhahran kentinde bulunan Aramco tesislerine...

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Dhahran kentinde bulunan Aramco tesislerine, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na ve Riyad'daki Aramco rafinerisine saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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