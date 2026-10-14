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Sultangazi Selçuklu Bulvarı'nda alt geçit suya gömüldü, kurtarma ekipleri müdahale ediyor

İstanbul Sultangazi'de sağanak Selçuklu Bulvarı alt geçidini suyla doldurdu, bazı araçlar mahsur kaldı; su tahliyesine giden itfaiye aracı da suda kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sultangazi Selçuklu Bulvarı'nda alt geçit suya gömüldü, kurtarma ekipleri müdahale ediyor

olay yeri ve etkileri:

İstanbul Sultangazi Selçuklu Bulvarı üzerinde, İBB sorumluluğundaki alt geçit kuvvetli sağanak nedeniyle suyla doldu. Alt geçitte bulunan bazı araçlar suda mahsur kaldı, araç içindekiler kendi imkanlarıyla çıkabildi.

İBB sorumluluğundaki alt geçidin su altında kalması ulaşımı aksattı ve bölgeye gelen ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Su tahliyesi için olay yerine giden itfaiye aracı da suda mahsur kaldı; ekiplerin hem araçları kurtarma hem de suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü bildirirken, vatandaşlara riskli alanlardan uzak durma çağrısı yapıldı. Çalışmaların önceliği mahsur kalan araçların güvenli şekilde kurtarılması ve suyun tahliyesi olarak açıklandı.

Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı

Sultangazi’de sağanak yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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