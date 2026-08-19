Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

Sultangazi'de atm dönüşünde kadın hedef alındı: şüpheli yakalandı

Sultangazi'de ATM'den dönen kadının çantasını gasp etmeye çalıştığı, bir kişiden 3 bin 115 Euro aldığı tespit edilen şüpheli H.E. tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de atm dönüşünde kadın hedef alındı: şüpheli yakalandı

Olayın gelişimi:

İstanbul Sultangazi'de 13 Ağustos'ta Cebeci Mahallesi'nde ATM'den para çekip evine dönen kadının çantasını gasp etmeye çalışan bir şüpheli olduğu bildirildi. Kadının direnişi üzerine şüpheli çantayı alamayıp olay yerinden kaçtı. Olayın bildirilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Şüphelinin tespiti ve yakalanması:

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin kimliğine ulaşmak için çalışma yapıldı. Ekipler, aynı şüphelinin 15 Ağustos'ta 50. Yıl Mahallesi'nde bir kişiyi darbederek 3 bin 115 Euro gasp ettiğini tespit etti. Şüphelinin olaylarda sahte plaka takılı bir motosiklet kullandığı belirlendi; teknik ve fiziki takip sonucu motosikletin gerçek plakası ve şüphelinin kimliği ortaya çıkarıldı.

Devam eden çalışmalar sonucunda şüpheli H.E., 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada gasp edilen kişiye ait 900 Euro ele geçirildi ve olayda kullanılan motosiklet şüphelinin evinin önünde park halinde bulundu. H.E. Asayiş Şube Müdürlüğü sorgusunda suçlamaları kabul etmedi; sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anlarına ait görüntülerde şüphelinin motosikletinden inip kadına yöneldiği, kadının direnişi sonucu olay yerinden motoruna binerek uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca şüphelinin farklı tarihte başka bir kişiyi darbedip para aldığı anlar da yer alıyor. Polis ekiplerinin görüntü incelemeleri ve fiziki takipleri, şüphelinin olaylar zincirinin aydınlatılmasında belirleyici oldu.

Sultangazi’de ATM’den para çeken kadına gasp girişimi kamerada: Şüpheli tutuklandı

Sultangazi’de ATM’den para çeken kadına gasp girişimi kamerada: Şüpheli tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi