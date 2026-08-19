Sultangazi'de atm dönüşünde kadın hedef alındı: şüpheli yakalandı

Olayın gelişimi:

İstanbul Sultangazi'de 13 Ağustos'ta Cebeci Mahallesi'nde ATM'den para çekip evine dönen kadının çantasını gasp etmeye çalışan bir şüpheli olduğu bildirildi. Kadının direnişi üzerine şüpheli çantayı alamayıp olay yerinden kaçtı. Olayın bildirilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Şüphelinin tespiti ve yakalanması:

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin kimliğine ulaşmak için çalışma yapıldı. Ekipler, aynı şüphelinin 15 Ağustos'ta 50. Yıl Mahallesi'nde bir kişiyi darbederek 3 bin 115 Euro gasp ettiğini tespit etti. Şüphelinin olaylarda sahte plaka takılı bir motosiklet kullandığı belirlendi; teknik ve fiziki takip sonucu motosikletin gerçek plakası ve şüphelinin kimliği ortaya çıkarıldı.

Devam eden çalışmalar sonucunda şüpheli H.E., 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada gasp edilen kişiye ait 900 Euro ele geçirildi ve olayda kullanılan motosiklet şüphelinin evinin önünde park halinde bulundu. H.E. Asayiş Şube Müdürlüğü sorgusunda suçlamaları kabul etmedi; sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anlarına ait görüntülerde şüphelinin motosikletinden inip kadına yöneldiği, kadının direnişi sonucu olay yerinden motoruna binerek uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca şüphelinin farklı tarihte başka bir kişiyi darbedip para aldığı anlar da yer alıyor. Polis ekiplerinin görüntü incelemeleri ve fiziki takipleri, şüphelinin olaylar zincirinin aydınlatılmasında belirleyici oldu.

Sultangazi’de ATM’den para çeken kadına gasp girişimi kamerada: Şüpheli tutuklandı