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Sultangazi'de kazık çalışması sonrası site bahçesinde 4,5 metrelik çukur oluştu

Sultangazi'de okul inşaatındaki fore kazık çalışmaları sonrası toprak kaydı; bitişikteki sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluştu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de kazık çalışması sonrası site bahçesinde 4,5 metrelik çukur oluştu

Sultangazi'de inşaat çalışması bitişiğinde zemin çökmesi

İstanbul Sultangazi'de devam eden bir okul inşaatında iddialara göre fore kazık çalışmaları sonrasında toprak kayması meydana geldi. Olayın etkisiyle bitişikteki sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde bir çukur oluştu; çevredeki zemin ayrılmaları ve çatlaklar kameralara ve drone ile havadan görüntülendi.

Olayın gerçekleştiği nokta:

Çökme, inşaat alanının hemen bitişiğindeki site içinde çocukların oyun oynadığı basketbol sahasının zemininde başladı. Sahada çatlaklar ve çökmeler görüldü. Site yöneticisi İsmail Gürçay, inşaat nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını belirterek, 'Burada inşaat dolayısıyla göçükler meydana geldi. Çocukların oynadığı sahanın altı boşaldı. Biz bundan endişeliyiz' dedi. Gürçay ayrıca şantiyenin yaklaşık 45 ton mıcır döktüğünü, ancak sorunun hâlâ çözülemediğini ve 'On gün oldu, bir şey yaptıkları yok' ifadesini kullandı.

Site sakinlerinin gözlemleri ve risk değerlendirmesi:

17 yıldır bölgede oturduğunu söyleyen site sakini Banu Ergin, çökmenin fore kazık çalışmalarının ardından başladığını belirtti: 'Burayı ilk görüp videosunu çeken benim. Evim hemen yan blokta. En büyük sarsıntıyı ve hasarı neredeyse biz görüyoruz.' Ergin, bahçede ve bina etrafında zeminde yarıklar oluştuğunu, çatlakların ertesi gün daha da büyüdüğünü anlattı.

Site sakinleri, kapıların açılıp kapanmasında zorlanma, depolama alanlarında hasar ve parke taşlarında ezilmeler gibi sorunların inşaat sonrası başladığını söylüyor. Ergin, 'Eğer çocukların okuldan çıktığı ve oyun oynadığı saatlerde yaşansaydı, Allah korusun bir çocuğun ölümüne neden olabilirdi' diyerek olası faciaya dikkat çekti ve can güvenliği endişesini vurguladı.

Sitenin bir bölümünde sakinlerin kendi imkanlarıyla istinat duvarı ve ek fore kazık uygulamaları yaptığı, ancak mevcut durumun devam ettiği bildirildi. Bölge halkı yetkililerden zemin etüdü ve yapı denetimi yapılmasını, riskin resmi olarak değerlendirilip güvenli olduklarına dair açıklama beklediklerini belirtti.

Olay yerinde meydana gelen toprak kayması ve zemindeki derin yarıkların yanı sıra basketbol sahasının altının boşaldığı bölümler ile diğer hasarlar, kamerayla ve dronla havadan kayıt altına alındı. Site sakinleri yetkililerin acil müdahalesini ve zeminin güvenliğine ilişkin teknik inceleme talep ediyor.

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Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması: Sitenin bahçesi çöktü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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