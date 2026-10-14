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Bahçelievler'de Turgut Özal Alt Geçidi'nde aracında mahsur kalan kadın iş makinesiyle kurtarıldı

İstanbul Bahçelievler'de Turgut Özal Alt Geçidi'nin suyla dolması sonucu aracında mahsur kalan kadın sürücü, iş makinesiyle kurtarıldı; o anlar kaydedildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Bahçelievler'de Turgut Özal Alt Geçidi'nde aracında mahsur kalan kadın iş makinesiyle kurtarıldı

Bahçelievler'de alt geçitte mahsur kalan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Bahçelievler'deki Turgut Özal Alt Geçidini suyla doldurdu. Geçitte yol alan bazı araçlar suya gömülürken, bir kadın sürücü aracında mahsur kaldı.

Kurtarma anı

Olay yerine gelen ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle, yakınlarda bulunan bir iş makinesi hızla bölgeye yönlendirildi. İş makinesiyle yapılan müdahale sonucunda kadın sürücü araçtan güçlükle çıkarılarak güvenli bir alana alındı. Müdahale anları çevredeki kameralar ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Çalışma ve ulaşım etkisi

Aracı kurtarmak ve alt geçidi tahliye etmek için çalışmalar başlatıldı; bölgede su tahliye ve araç çekme işlemleri sürüyor. Olay nedeniyle geçişlerde aksama yaşanırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER&#039;DE SU BASAN ALT GEÇİTTE ARACINDA MAHSUR KALAN KADIN SÜRÜCÜ, İŞ MAKİNESİYLE...

İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE ARACINDA MAHSUR KALAN KADIN SÜRÜCÜ, İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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