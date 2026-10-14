Alanya semalarında iki katlı renk şöleni

Alanya'da yağışın ardından görülen nadir manzara

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde sıra dışı bir görüntü ortaya çıktı. Yağışın devam ettiği sırada, gökyüzünde yan yana beliren çift gökkuşağı vatandaşların dikkatini çekti ve görenlerin ilgisini topladı.

Meteoroloji uyarısı ve yağışın seyri:

Olay, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Alanya için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından kaydedildi. İlçede gün boyunca süren yağış, gökyüzünde renkli katmanların oluşmasına zemin hazırladı. Yağmurun ve güneşin açı kombinasyonu, gökkuşaklarının belirginleşmesini sağladı.

Vatandaşların kayıtları ve gözlemler:

Gökyüzünde yan yana beliren iki şerit, ortaya dikkat çekici ve renkli görüntüler çıkardı. Anı kaydetmek isteyenler, olayın nadirliğini de göz önünde bulundurarak cep telefonu kameralarını kullanarak görüntü aldı. Görüntülerde, gökkuşağının dış halkasının daha soluk olduğu ve iç halkasının canlı renkler sunduğu görüldü.

O anlar sosyal medyada ve yerel paylaşımlarda hızla dolaşıma girdi. Vatandaşlar, yağışın ardından açılan gökyüzünde bir arada görülen iki gökkuşağını fotoğraflayarak doğanın sunduğu bu nadir manzarayı belgeledi. Yetkililerin uyarıları ve hava koşulları birleşince, Alanya semalarında kısa süreli ama etkileyici bir görsel şölen yaşandı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDUĞU GÜNDE YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN ÇİFT GÖKKUŞAĞI GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ. NADİR GÖRÜLEN DOĞA OLAYI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.