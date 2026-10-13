Takunyadan saray şıklığına: nalıncılığın yeniden yükselişi

Gelişen teknoloji ve plastik ürünlerin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan nalıncılık, Ege Bölgesi'nde erken dönem ustalarının çabasıyla yeniden canlanıyor. Bir zamanlar yokluğun simgesi olarak görülen takunyalar, bugün yeni model ve işlemelerle zarafetin bir parçası haline geldi.

Ustalık, kültür ve festival buluşması:

Aydın'ın Germencik ilçesinde stant açan nadir takunya ustalarından Murat Vatan, Osmanlı'dan 1980'lere kadar toplum yaşamında önemli yere sahip olan nalıncılığın 2010'dan sonra tekrar değer kazandığını söylüyor. Germencik Belediyesi'nin İncir ve Kültür Festivali gibi etkinlikler hem mesleğin tanıtımına katkı sağlıyor hem de doğrudan siparişlere dönüşüyor.

Vatan, işini başlangıçta kültürü yaşatmak amacıyla hobi olarak üstlendiğini belirtiyor ve on yıldır talebin arttığını aktarıyor. Usta, nalının artık yalnızca ihtiyaç eseri kullanılmadığını; aksesuar, dekor ve özel gün giysisi olarak da talep gördüğünü ifade ediyor.

Renkler, modeller ve anlamlar:

Anadolu'da nalının kültürel bir ağırlığı bulunduğunu vurgulayan Vatan, modellerin ve renklerin geçmişte anlam taşıdığını hatırlatıyor. Buna göre canlı renkler genç kızlara, koyu tonlar ise yaşlı ya da eşi vefat etmiş kadınlara işaret ediyordu. Usta, pek çok modelin ayrı bir hikâyesi olduğunu ve bu kadim geleneği korumaya çalıştıklarını söylüyor.

Günümüzde nalın üretimi iki ayrı eğilim üzerine kuruluyor: gündelik kullanıma yönelik, dayanıklı işler ile estetik ve koleksiyon değeri taşıyan özel üretimler. Usta Vatan, gündelik kullanım için üretilen nalınların 400-500 TL bandında satıldığını, ancak sedef kakmalı ve saray modeli nalınların özel üretim nedeniyle 5.000 TL ile 8.000 TL arasında fiyatlandığını belirtiyor.

Bu yüksek fiyatlı ürünler, kimi müşterilerce özel günlerde giyilmek üzere, kimi müşterilerce ise duvarda veya vitrinlerde sergilenmek üzere sipariş ediliyor. Vatan, plastiğe direnerek geleneksel el işçiliğini yaşatmanın hem ekonomik hem de kültürel bir karşılık bulduğuna dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, nalıncılık bugün hem geçmişin izlerini taşıyan bir kültür mirası hem de tasarım ve zanaatın buluştuğu bir niş pazar olarak kendine yeni bir yer açıyor. Ege'deki ustaların çalışmaları, bu geleneğin sonraki kuşaklara aktarılmasında belirleyici rol oynuyor.

EGE BÖLGESİ’NİN NADİR TAKUNYA USTALARINDAN BİRİ OLAN MURAT VATAN, OSMANLI DÖNEMİNDEN 1980’Lİ YILLARA KADAR ÖNEMLİ BİR MESLEK OLAN NALINCILIĞIN 2010 YILINDAN SONRA YENİDEN ÖNEM KAZANDIĞINI BELİRTEREK ARTIK İNSANLARIN YOKLUKTAN DEĞİL, ZARAFET İÇİN NALIN KULLANMAYA BAŞLADIĞINI BELİRTTİ.