TSK Spor Gücü tüm ferdi kategorilerde şampiyon oldu

TSK Spor Gücü Mersin'de ferdi kategorilerin tamamında üst üste zafer kazandı

Mersin'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda TSK Spor Gücü Atış Takımı, 25 metre ateşli tabanca ve 50 metre ateşli tüfek kategorilerinde ferdi müsabakaların tamamında birincilik elde ederek turnuvaya damga vurdu.

öne çıkan sporcular ve rekorlar:

Turnuvada dikkat çeken sonuçlar arasında Tank Binbaşı Mert Nalbant 50 metre Ateşli Tüfek kategorisinde birinciliğe ulaşarak Türkiye rekoru kırması yer aldı. Aynı kategoride Muhabere Binbaşı Zeynep Yıldız da birinciliği elde etti. 25 metre Ateşli Tabanca kategorisinde Piyade Binbaşı Eser Koç birinci olurken, kendisiyle paylaşılan dereceyle Türkiye rekorunu egale etti. 25 metre kategorisinde bir başka birincilik ise Uzman Yardımcısı Şimal Yılmazın oldu.

duble sonuçlar ve takımdan diğer dereceler:

50 metre Ateşli Tüfek kategorisinde Personel Üsteğmen Pelvin Erkan ve Bakım Üsteğmen Serhat Paçal ikincilikle müsabakayı tamamladı. Takımın kapsamlı başarısı, ferdi yarışmalarda alınan birinciliklerle pekişti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, takımın gösterdiği başarılı performanslar nedeniyle sporcular tebrik edildi ve başarılarının devamı dilendi. Ayrıca 50 m Ateşli Tüfek kategorisinde yurt dışı baraj puanını geçen Piyade Binbaşı Emrah Ceylanın milli takım adına yarışmaya hak kazandığı belirtildi.

TSK SPOR GÜCÜ ATIŞ TAKIMI, MERSİN'DE DÜZENLENEN "OLİMPİK BRANŞLAR ATEŞLİ SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI’NDA" 25 M ATEŞLİ TABANCA VE 50 M ATEŞLİ TÜFEK KATEGORİLERİNDE FERDİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜSABAKALARDA, TÜM KATEGORİLERDE ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ.