Denizli evinde farkı açtı: Meeks ve Ivey ile TOFAŞ'ı 101-87 yendi

maç raporu:

Yukatel Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında konuk ettiği TOFAŞ'ı 101-87 mağlup etti. Ev sahibi ekip, maç boyunca hücum temposunu koruyarak skorda üstünlüğünü sürdürdü.

çeyreklik gelişim:

Denizli maça etkili başladı ve ilk periyodu 30-22 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında yakalanan 8-0’lık seriyle takım 3. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı; soyunma odasına 50-36 ile gidildi. Üçüncü periyot 75-61 tamamlandıktan sonra son çeyrekte Denizli üstünlüğünü koruyarak maçı bitirdi.

kilit oyuncular ve değerlendirme:

Ev sahibinde John Meeks 22 ve Brae Ivey 21 sayıyla öne çıktı. Meeks'in skor üretimi ve Ivey'in katkıları Denizli'nin hücum yükünü taşıdı; TOFAŞ aradaki farkı kapatmakta zorlandı. Maç genelinde ev sahibi takımın hücum etkinliği ve kontrol edilen tempo sonucu belirleyici oldu.

Genel olarak Denizli, özellikle ikinci çeyrekte yapılan seriyle maçın kaderini belirledi ve taraftarının önünde önemli bir galibiyet aldı.

Y. DENİZLİ BASKET, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ TOFAŞ’I 101 - 87 MAĞLUP EDEREK, RAHAT BİR GALİBİYET KAZANDI.