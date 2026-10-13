Sumak zamanı: Andırın'da aile bahçelerinden sofralara

Hasat ve geleneksel yöntemler:

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Bostandere Mahallesi'nde sumak hasadı başladı. Üreticiler, dallardan özenle topladıkları sumakları ailece çalışarak yerel yöntemlerle kurutmaya hazırlıyor.

Kurutma ve üretim aşamaları:

Bahçelerde toplanan meyveler geniş sergilere yayılıyor ve güneşte ya da gölgede kurutularak baharat haline getiriliyor. Hasadı yapan İlyas Paksoy bahçesinde yetiştirdiği sumakları önce kuruttuğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bahçemde yetiştirdiğim sumakları özenle toplayarak ilk önce kurutuyorum. Hasadını gerçekleştirdiğimiz sumakları kuruttuktan sonra ekşisini almadan doğal haliyle üretip tüketicilerin beğenisine sunuyorum. İlk defa alanlar ertesi yıl daha fazla talepte bulunuyorlar"

Bölge ekonomisi ve geleneksel lezzet:

Kurutulan sumaklar, geleneksel yöntemlerle işlenip paketleniyor ve baharat olarak satışa sunuluyor. Bu üretim, hem aileler için ek gelir kaynağı sağlıyor hem de yöresel ürünlerin yaşatılmasına katkıda bulunuyor.

Üreticiler, doğal ve katkısız sunulan sumakların pazarda ilgi gördüğünü, talebin her yıl arttığını ve hasat sezonunda kaliteyi korumaya özen gösterdiklerini vurguluyorlar.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE YETİŞTİRİLEN SUMAKLARIN HASADINA BAŞLANDI