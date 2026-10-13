Karabük üniversitesi iklim gündemine 13 proje taşıyacak

Karabük üniversitesi'nden iklim araştırmalarında geniş katılım

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için sunduğu 16 proje başvurusundan 13’ünün kabul edildiğini açıkladı. Kabul edilen projeler, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kentleşme gibi alanları kapsıyor.

projelerin odaklandığı başlıklar:

KBÜ ekiplerinin hazırladığı çalışmalar; su kaynaklarının korunması, çevre kirliliğinin azaltılması, çevre dostu malzemelerin geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum ve karbon yönetimi konularına yoğunlaşıyor. Projeler, farklı disiplinlerde yürütülen bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası iklim gündemine taşımayı amaçlıyor.

öne çıkan projeler ve amaçları:

Doç. Dr. Aysel Alkan Uçkun’un "Kaynağında Deterjan ve Mikroplastik Yükünün Azaltılması için Geliştirilen Modüler Filtre Sistemi: Gerçek Gri Su Performansı ve Çevre Politikası Önerisi" başlıklı projesi, gri sulardaki deterjan ve mikroplastik yükünün azaltılmasına odaklanıyor.

Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin’in "İklim Değişikliği ile Mücadelede Önemli Bir Role Sahip Yeraltı Barajlarında Yenilikçi Yaklaşım Önerileri" başlıklı çalışması yeraltı barajlarına yönelik yeni yaklaşımlar öneriyor.

Doç. Dr. Ayhan Kocaman’ın "Çift Katman Amino Asit Doplama ile Manyetik Nano/Mikro Parçacıkların Ters Ozmos Sistem Atık Suyunun Arıtım Etkinliğinin İncelenmesi" başlıklı projesi ters ozmos sistemlerinden kaynaklanan atık suların arıtım etkinliğini incelemeyi hedefliyor.

Doç. Dr. Yasin Akgül’ün "Gıda Ambalajı Uygulamaları için Yeni Biyolojik Olarak Parçalanabilen ve Biyopolimer Bazlı Nanolif Yapılarının Geliştirilmesi" başlıklı çalışması gıda ambalajlarında kullanılabilecek biyobozunur nanolif yapıların geliştirilmesine odaklanıyor; Akgül’ün kabul edilen diğer projesi "Atık Mandalina Kabuğundan Elde Edilen Esansiyel Yağ ve Karbon Noktaları ile Fonksiyonel Biyobozunur Nanoliflerin Geliştirilmesi: Yara Örtüsü ve Gıda Ambalajı Uygulamaları" atık mandalina kabuğundan elde edilen bileşenlerin yara örtüsü ve gıda ambalajı alanlarında değerlendirilmesini amaçlıyor.

Doç. Dr. Ayhan Kocaman’ın ikinci projesi "Mikrobiyal Olarak Azot Seviyesi Düşürülen Dizel Yakıtlarda Amino Asit Katkılarının Performans ve Emisyon Analizi" amino asit katkılarının dizel yakıtların performansı ve emisyonları üzerindeki etkilerini araştıracak.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın "Üniversitelerin İklim Yönetişimindeki Rolü: Çevre Politikaları Üretimi ve Gençlik Katılımını Bütünleştiren Bir Üniversite Modeli" başlıklı projesi üniversitelerin çevre politikalarının geliştirilmesindeki rolünü ve gençlerin iklim süreçlerine katılımını ele alıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Damla Yıldız’ın "Orman Köylerinde İklim Değişikliği ve Adil Yeşil Dönüşümün Sosyal ve Çevresel Boyutlarının Değerlendirilmesi: Ekoturizm ve Kooperatifçilik Temelli Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Modeli" başlıklı çalışması orman köylerinde iklim değişikliğinin etkileri ve sürdürülebilir kırsal kalkınma yaklaşımlarını inceliyor.

Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu’nun "Karabük İçin İklim Dirençli Kent Ormancılığı Modeli: Ekolojik Şehir Parkları, Kent Ormanları ve Yeşil Kuşak Sistemleri ile Doğa Tabanlı Kentsel Adaptasyon" başlıklı projesi kentlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesini doğa temelli çözümlerle artırmaya odaklanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Saim Yıldırımer’in "Türkiye’nin Yeşil Dönüşümünde İklim Dirençli Havza Yönetimi: COP31 İçin Politika ve Uygulama Çerçevesi" başlıklı çalışmasında iklim dirençli havza yönetimine yönelik politika ve uygulama çerçevesi geliştiriliyor.

Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı’nın "Geleceğin Şehirleri: İklim Dirençliliği, Karbon Yönetimi ve Sürdürülebilir Kentleşme Çalıştayı" başlıklı projesi iklim dirençli şehirler ve sürdürülebilir kentleşme konularını ele alıyor.

Doç. Dr. Ahmet Duyar’ın "Karabük’te Yeşil Sanayileşme ve Orman Ekosistemleri: COP31 Bölgesel İklim Dayanıklılığı ve Karbon Yönetimi Çalıştayı" başlıklı çalışması bölgesel iklim dayanıklılığı, yeşil sanayileşme ve karbon yönetimine odaklanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Coşkun’un "Elektrik Tüketimi Kaynaklı Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi ve Azaltım Stratejilerinin Geliştirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Kampüsü Örneği" başlıklı projesi elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik stratejiler geliştirmeyi hedefliyor.

bilimsel katkı ve hedeflenen etki:

Kabul edilen 13 proje, çevresel kirliliğin azaltılması, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir kentleşme ve karbon yönetimi alanlarında farklı araştırma ve çözüm önerilerini bir araya getiriyor. KBÜ’nün kabul edilen projelerinin COP31 platformunda bilimsel araştırmaların çevresel sürdürülebilirlik ve iklim politikalarına katkı sunması hedefleniyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN (KBÜ), TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE 9-20 KASIM 2026 TARİHLERİNDE ANTALYA’DA DÜZENLENECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA SUNDUĞU 16 PROJE BAŞVURUSUNDAN 13’Ü KABUL EDİLDİ.